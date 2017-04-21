Hayır çıkan illerin başkanları değişiyor, Kadir Topbaş’tan sonra Ankara’da deprem

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumunda hayır çıkan illerin AKP’li Belediye Başkanları Mart 2019’da yapılacak yerel seçimde tekrar aday gösterilmeyecek. Bu karar ile 1994’den bu yana 5 kez üst üste Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Melih Gökçek’in de miadı dolmuş oldu.

AKP’nin bu kararını ilk kabul eden ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş oldu ve partisi açıklamadan önce kendisi, “aday olmayacağım” diye açıkladı.

Melih Gökçek’e gelecek olursak Ankaralıların desteğini de kaybeden Gökçek’in “tekrar aday olacak mısınız?” şeklindeki soruya, “adayım” dememesi de dikkat çekti.

AKP kulislerinde Melih Gökçek’in yerine Ankaralı başbakan eski yardımcısı Ali Babacan’ın adı ön plana çıktı.

Gökçek’in defalarca söz verip bir türlü yapımına başlamadığı Ankara Boğazı projesi, metro ağının yaygınlaştırılmaması, trafik sorununun İstanbul’dan kötü hale gelmesi, köprülü kavşakların yapımını durdurarak trafiğin birçok kavşakta kilitlenmesi

5 katlı mahallerdeki arsalara 20-25 kat izinleri vermesi, her yere AVM açılmasına göz yumarak bakkalları yok etmesi ve son olarak Ankaralıların beton binalar arasındaki tek nefes aldıkları tarihi anıtsal özelliği olan Güvenpark’a Cami yaptırmak istemesi de bardağı taşıran son damla oldu.

Ankaralılar vaktinin çoğunu siyaset yapmaya ayıran Melih Gökçek’in Ankara’ya hizmeti unuttuğunu ve 5 dönem görevde kalmasının alışkanlık ve bıkkınlık yarattığının ortaya çıktığını vurguluyorlar.

Ayrıca Ankaragücü taraftarları da kulübün yaşadığı çok zor günlerin sorumlusu olarak Başkan Gökçek’i gösteriyorlar.

5 dönemdir Başkan olan Gökçek ve ile oğulları hakkında birçok rant iddiası da yıllardır siyaset kulislerinde dillendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkan Gökçek’in oğlu Osman’ın Ankara Ticaret Odası Başkanlığına aday olmasına da sert tepki göstererek onay vermediği biliniyor.

GÖKÇEK KİMDİR?

25 Mart 1984 yerel seçimlerinde Anavatan Partisinden Keçiören Belediye Başkanı oldu.1989’da seçimi kazanamadı. 1991 yılında ANAP’tan istifa ederek Refah Partisi’ne geçti. 20 Ekim 1991 genel seçimlerinde Refah Partisi Ankara milletvekili olarak meclise girdi.

2 yıl, 3 ay milletvekilliği yapan Gökçek, 1994 yılında milletvekilliği devam ederken Refah Partisi’nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olup 6.500 oy farkla kazandı.

Refah Partisi’nin kapatılması üzerine Fazilet Partisi’ne geçen Gökçek, 1999 seçimlerinde 2. kez %33,7 oyla ve 30.000 oy farkıyla seçildi.

3 kez parti değiştiren ve son olarak AKP’ye geçen Gökçek 2004 yerel seçimlerinde 3. kez, 2009 ‘da 4 kez, 2014’de 5. kez seçildi.

Hakkında açılan çeşitli davalarda: yayın yoluyla hakaretten, kişilik haklarına saldırıdan şahsiyeti ağır şekilde zedelemekten, manevi saldırıdan birçok kez mahkûm oldu.

Gökçek, dönüşüm faaliyetlerinin devam ettiği Hıdırlık, Atıfbey ve İsmetpaşa bölgelerinde “özellikle muhafazakâr ailelerin tercih edeceği” konutlar inşa edileceğini açıkladı. Mimarlar Odası, Gökçek’in açıkladığı projeyle “aleni bir şekilde nefret suçu işlediğini ve toplumu ikiye bölmeye çalıştığını” açıkladı.

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