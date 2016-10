Gökçek 900 bin öğrenciye yardım etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bugüne kadar yaklaşık 900 bin öğrenciye çanta, kırtasiye, kaban ve bot yardımı yaptıklarını bildirdi.

Gökçek 900 bin öğrenciye yardım etti 50 bin öğrenciye daha eğitim desteği geldi. Büyükşehir Belediyesi, 2016-2017 eğitim ve öğretim döneminde, ihtiyaç sahibi 50 bin öğrenciye, çanta, kırtasiye, bot ve kaban yardımında bulunacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bugüne kadar yaklaşık 900 bin öğrenciye çanta, kırtasiye, kaban ve bot yardımı yaptıklarını bildirdi.

Kent genelindeki okullara, boya-badanadan bakım-onarıma ve çevre düzenlemesine kadar her türlü yardımı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, her yıl ihtiyaç sahibi on binlerce öğrencinin de çanta, kırtasiye, bot, kaban gibi ihtiyaçlarını karşılıyor.

Eğitime dev desteğini yaklaşık 20 yıldır aralıksız devam ettiren Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 50 bin öğrenciye yardım ulaştırmayı amaçlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, öğrencilere 2016-2017 eğitim-öğretim yılı çanta, kırtasiye, bot ve kaban yardımlarına başlandığını belirterek, “Yardımları, Ankara’nın 25 ilçesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıyoruz.

On binlerce çocuğa her yıl ulaşarak, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Amacımız, öğrencilerin, derslerinden başka şeyleri sıkıntı etmemesi; sağladığımız destekle, öğrencilerin okullarında başarılı olması, geleceğin eğitimli bireyleri olarak yetişmesi” dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak, yardım ve hizmetlerle Ankara’daki tüm okulların yanında olduklarını bildiren Başkan Gökçek, şöyle devam etti:

“Büyükşehir belediye başkanlığına başladığım dönemden itibaren, sosyal belediyecilik hizmetlerini aynı duyarlılıkla sürdürüyoruz. 20 yıldan bu yana öğrencilerimize yaptığımız giyecek ve kırtasiye yardımlarımız gelenek haline geldi. Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 900 bin öğrenciye çanta, kırtasiye, kaban ve bot yardımında bulunduk.”

-HAZIRLANAN MALZEMELER OKULLARA GÖNDERİLİYOR

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Şeker de yardıma ihtiyacı olan öğrencilerin, okul idarecileri ve öğretmenler tarafından belirlendiğini ve isimlerinin yer aldığı listelerin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderildiğini kaydederek, buradan Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilen listelere göre de öğrencilere verilecek malzemelerin hazırlanıp, Ankara’nın dört bir tarafında bulunan okullarda dağıtıldığını anlattı.

-PAKETTE NELER BULUNUYOR?

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Şeker, bot ve kabanın dışında öğrencilere dağıtılan çantalar içinde birer adet suluk, resim defteri, büyük boy çizgili harita metot, büyük boy kareli metot, küçük boy çizgili, küçük boy kareli defter, cetvel seti, kalemtıraş ve silgi ile 1’er düzine siyah ve kırmızı kurşun kalemin yer aldığını belirtti.

