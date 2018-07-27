Mamak Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl Nisan Ayı’nda hizmete açtığı Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Başkentlilerin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğrayan merkez, bir yılda 55 bin misafiri ağırladı.

Merkezin, gökbiliminin adresi olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Gelen ziyaretçiler, 2 saat içinde hem eğleniyor hem öğreniyor. Eğlenceyi ve bilgiyi aynı anda sunarken, evreni merak eden herkesin sorularıda yanıt buluyor” dedi. Türkiye’nin gökbilim alanında en nitelikli adresi olan merkez 3 yaşından 100 yaşına kadar bilim meraklılarına hizmet veriyor.

Uzay küresel perdede izleniyor

Uzayla ilgili merak edilen her konunun cevabını içinde barındıran merkeze gelen ziyaretçiler, uzman astronomlar tarafından gezdiriliyor. Gelen ziyaretçilere robotik kodlamadan astronotların uzaydaki yaşamlarına, gezegenlerin oluşum süreçlerinden eski uygarlıkların bilimsel çalışmalarına kadar birçok konuda bilgi veriliyor. Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi Planetaryumun katında ise dev teleskoplardan alınmış görüntüler ve uzayla ilgili filmler küresel bir perdede izleniyor. Ayrıca planetaryumda NASA’nın canlı bağlandığı bütün teleskoplarla irtibat kurulabiliyor.

Eğlenerek öğreniyorlar

Ziyaretçiler bilgiyle donatılırken bir yandan da merkezde bulunan simülatörler ve sanal gerçeklik uygulamaları ile eğleniyorlar. Başta havacılık olmak üzere, fizik, matematik, arkeoloji, biyoloji, kimya, mühendislik branşlarında bilimsel etkinliklerinde yapıldığı merkezde çocuklara özel kodlama robotik, mekanik ve elektronik eğitimler veriliyor.