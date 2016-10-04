Gök üzüm tavan arasında yeşilleniyor

Torosların dik yamaçlarındaki Hadim ilçesinde üretilen ve kendine has rengi, aroması ve kokusu ile ilgi gören “gök üzümü”, evlerin tavan aralarında ve gölgelerde kurutularak kışa hazırlanıyor.

Toroslarda bir vadi üzerine konumlanan, Konya’ya 125 kilometre uzaklıktaki Hadim ilçesi, kirazı ve çileğinin yanı sıra üzüm ve pekmezi ile de ünlü. Farklı aroması nedeniyle oldukça ilgi gören ve renginden dolayı “gök üzüm” denilen ürün, daha çok kurutulmuş olarak tüketiciye sunuluyor.

Gök üzüm, yüksekliği, iklimi ve toprak özellikleri bakımından üzüm yetiştiriciliğine uygun, yüksek rakımlı Aladağ bölgesindeki ilçeye bağlı Yağcı Mahallesi’nde üretiliyor. “Mikroklima” iklime sahip mahallede, 100 hanenin yaklaşık 90’ı üzüm üretimi yapıyor. Meyve, bölge halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Sonbahar aylarında zahmetle toplanan gök üzümün, bağ bozumu sonrası uzun süren kurutma hikayesi başlıyor. Ürünler, çiftçilerin imkanlarıyla hazırladığı gölgelik alanlarda veya evlerin tavan aralarına gerilen tellerin üzerine salkımlar halinde asılarak kurumaya bırakılıyor.

Yaklaşık 1 ay süren kuruma süresi sonrası işlenmeye hazır hale gelen ürünler, ev halkı tarafından salkımlarından ayrılarak, tüketime hazır hale getiriliyor. Güneş görmediği için yeşil olarak kuruyan gök üzüm, kendine has rengi, aroması ve kokusu ile ilgi görüyor.

İlçe halkı, topladıkları yaş üzümlerden “Aladağ pekmezi” de üretiyor. Yapım aşamasında içerisinde herhangi bir katkı maddesi kullanılmaması, bu pekmezi başka bölgelerde yapılanlardan ayırıyor.

“39 bin dekar alanda üzüm yetiştiriciliği yapılıyor”

Hadim İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İşcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 750 ile bin 100 metre rakımda 39 bin dekar alanda üzüm yetiştiriciliği yapıldığını söyledi.

Yetiştirilen alanların çoğunun, ilçeye bağlı Aladağ bölgesinde bulunduğunu belirten İşcan, şunları kaydetti:

“İlçemizde gök, hafız ali ve ekşi kara çeşitlerinde üzüm üretimi yapılmaktadır. Bunlardan kuru üzüm, sofralık üzüm, pekmez ve yaprak üretilmektedir. İlçemizde yetişen, kendine has aroması, rengi ve kokusu ile diğer türlerden ayrılan gök üzümden, kuru üzüm yapılmaktadır. Diğer kuru üzümler güneşte kurutulduğundan dolayı siyah renkli olurken, ilçemizin üzümleri çiftçilerimizin kendi imkanlarıyla hazırladığı gölgelik alanlarda veya evlerin çatı aralarında kurutulduğu için yeşil renklidir. Kurutma süresi diğer üzümlerde 1-2 hafta iken ilçemizde 1 ay sürer. Çeşidimiz, birçok özelliğiyle diğer üzümlerden ayrılmaktadır.”

İşcan, bölgenin güneş, rüzgar gibi avantajlı özelliklerinin, ürünlere kendine has güzellikler kattığını dile getirdi.

– “Pekmez yapılırken katkı maddesi kullanılmaz”

İşcan, ilçede sofralık ve kuru üzümün yanı sıra yaprak ve pekmez üretimi yapıldığını ifade etti.

Bölgeye has aroması, tadı, rengi bulunan üzümlerden, bağ bozumu sonrası pekmez kaynatıldığını bildiren İşcan, “İlçemizde kaynatılan pekmezde, üzüm dışında herhangi bir katkı maddesi kullanılmaz. Bu nedenle çoğu yerde yapılandan çok farklıdır. Pekmezimizin diğer illerde taklit edildiğini ve ‘Aladağ pekmezi’ diye satıldığını öğrendik. Öyle bir şey olamaz. Bu sahteciliktir. Aladağ pekmezi sadece Hadim’de yapılmaktadır. Vatandaşlarımızdan bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz.” diye konuştu.

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