CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Ankara’nın önceden köy statüsündeki bir çok mahallesinin önemli alt yapı sorunları yaşamakta olduğunu, bu mahallelerde yaşayan yurttaşların, yol ve benzeri alt yapı hizmetleri konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesinin siyasi tercihlere göre ayrımcılık yaptığına inanmakta olduğunu belirterek konuyu hazırladığı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Gök’ün TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi şöyle:

“Ankara’nın değişik mahallelerinden (köy) bize ulaşan vatandaşlar, mahallelerinin, bazı komşu mahallelere göre daha az kamu hizmeti aldığını, hatta hiç kamu hizmeti alamadığından yakınmaktadırlar. Bu vatandaşlar, diğer mahallelere göre daha az kamu hizmeti almalarının ya da hiç alamamalarının nedenini, iktidar partisi dışındaki partilere oy vermiş olmalarına bağlamaktadırlar. Bu bilgiler ışığında:

Ankara’da ilçe veya il merkeziyle bağlantı yolu asfalt olmayan ya da asfaltı bozulduğu halde yenisi yapılmayan kaç köy bulunmaktadır? Bu köylerin isimlerini bağlı oldukları ilçelere göre açıklar mısınız?

Ankara’da asfalt yolu bulunmayan köylerimizde, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimler ve 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde kurulan sandıklardan çıkan oyların partilere göre dağılımını açıklar mısınız?”

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