Kafalar karışık… “ABD, Suriye’den askerlerini çekiyor mu, çekmiyor mu” kadar basit bir soruya bile kesin yanıt vermek mümkün değil…

Ancak tahminler yürüterek, “bu durumun nasıl sonuçlanacağını” kestirmeye çalışıyor herkes…

ABD Başkanı Trump, açıkça söyledi Suriye’den çekileceklerini… Dışişleri ve Pentagon ise buna karşı… En çok karşı çıkan ise Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman oldu…

…Ve ABD’ye yaptığı ziyaret sırasında, bizzat Trump’ın ağzından “bu davranışının faturası olarak, Amerikan askerlerinin masraflarını üstelenmesi gerektiğini” öğrendi…

Aslında Suriye ile pek ilgilenmiyor Veliaht Prens… Onun derdi İran… Amerikan Atlantic Dergisi’nde yayınlanan bir söyleşide İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hameney’i Adolf Hitler’le karşılaştırdı ve “Hitler, onun yapmaya çalıştıklarını yapmadı. Hitler Avrupa’yı fethetmeye çalıştı. Bu kötü. Fakat Hameney dünyayı fethetmeye çalışıyor. Dünyanın sahibi olduğuna inanıyor. O Ortadoğu’nun Hitler’i” dedi…

Askerlerin çekilmesine Dışişleri ve Pentagon’un karşı çıkmasına gelince… Mesleği diplomatik dans ve savaşmak olanlar, masraflarla ilgilenmiyor ve girdikleri savaştan galip çıkmak istiyor…

İsrail gibi onlar da, İran’ı “düşman” olarak görüyor…

Durum böyle olunca “Peki dünya dün Ankara’da başlayan üçlü zirveye nasıl bakıyor?” sorusu akıllara takılıyor…

Dünya basını, Yeniden seçilen Putin’in ilk ziyaretini Türkiye’ye yapması “Rusya ve Türkiye iyice yakınlaştı” başlıklarına ek olarak, zirveyi de ele aldı tabii…

“Erdoğan ve Putin, Türkiye’nin ilk nükleer santralinin resmi açılışını yaptı. Nükleer santrali yapma hakkını 2010’da alan Rusya, bunu sürekli ertelemişti. Putin’in iki günlük ziyareti sırasında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Erdoğan ile yapacağı Suriye Zirvesini de gerçekleştirilecek” – Reuters Haber Ajansı

“Rus ve Türk liderler, Türkiye’nin ilk nükleer santralinin inşaatının başlangıcı için bir araya gelirken, iki ülke arasındaki ilişki de sağlamlaştı. Putin’in 18 Mart seçimlerinin ardından ilk resmi gezisini Türkiye’ye yapması ise kritik bir detay.” – Washington Post/ABD

“Türkiye ve Rusya’nın ilişkisi sağlamlaşırken, ABD Orta Doğu’dan atılıyor. Rusya Devlet Başkanı, Türkiye’ye gidip Rus yapımı nükleer santralin çok önemli ve sembolik açılış törenine katılıyor” – Haaretz/İsrail

Asıl yorum ve değerlendirmeler, zirve sona erip açıklama yapıldığında gelecek tabii…

Kısacası, bugünden itibaren Türkiye, fiilen Ortadoğu Bataklığı’na “göğüs hizasına kadar” girmiş bulunuyor…

Kabul etmek gerek ki, emperyalistler bizi buna zorladı…

Şimdi tutup “Büyük Ortadoğu Projesi’ne kendimizi kaptırmayacaktık” demenin de bir faydası yok…

Sadece çok dikkatli hareket etmemiz gerekecek bir döneme girdiğimizi gözden kaçırmayalım…

Özellikle de tüm siyasi partilere “muhtemel başarıları ve kayıpları, önümüzdeki seçimler için asla kullanmamaları gerektiğini” anlatmamız gerek… Bu yapılırsa, kazanan emperyalistler olur çünkü..!