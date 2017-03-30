Yıldız Holding’in atıştırmalık ürünlerini 2016 yılında tek çatı altında toplayan pladis, ilk dünya lansmanını Godiva için İstanbul’da yaptı. pladis, dünyanın en önemli premium çikolata markalarından biri olan Godiva’nın mağazalarında en çok tercih edilen Bitter, Karamelli ve Sütlü Fındıklı üç ürününü marketlere taşıyarak daha geniş kitlelerle buluşturdu. Godiva’nın yeni serisi Türkiye’de 8000’i aşkın perakende noktasında raflara girdi.

Godiva’nın yeni market serisinin lansmanında konuşan pladis Türkiye Başkanı Mete Buyurgan, markanın Yıldız Holding çatısı altında ikinci büyük atılımını gerçekleştirdiğini vurguladı. Buyurgan, şunları söyledi:

“Godiva 10 yılda Yıldız Holding’in vizyonu ile gerçek anlamda global bir marka oldu. Öncelikle Çin, Ortadoğu ve Pasifik bölgesinde yeni pazarlara girdik. Butik sayısını 400’den 750’ye çıkardık. Örneğin, Godiva’yı bünyemize kattığımızda Çin’de hiç butiğimiz yoktu. 2009’da Çin’de 2 butik açtık. Bugün bu sayı 107’e çıktı. Keza Orta Doğu pazarında 9 olan butik sayımızı 43’e ulaştırdık. Japonya hala büyüyor. Buradaki Godiva butik sayımız 112’den 282’ye çıktı. Bu büyüme ile cirosunu da ikiye katlayarak 500 milyon dolardan yaklaşık 1 milyar dolara taşıdık. Şimdi ikinci büyük atılımla Godiva’yı çok daha geniş ve yeni bir tüketici kitlesi ile buluşturmuş olacağız.”

Godiva’nın yeni market serisinin Türkiye ile eş zamanlı olarak Kuzey Amerika’da da satışa sunulduğunu ifade eden Buyurgan, önümüzdeki dönemde bu yeni serinin Suudi Arabistan, Çin ve İngiltere gibi pazarlarda da raflara gireceğini kaydetti.

pladis Türkiye’nin Godiva’nın yeni market serisi için önemli üretim merkezlerinden biri olacağına işaret eden Buyurgan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“pladis Türkiye olarak Godiva’nın market için hazırlanan serisinin büyük bölümünün üretimini de üstleniyoruz. Bu bizim için büyük bir sorumluluk. Godiva’nın bu alandaki yeni stratejilerini gerçekleştirmek ve gelecek dönemde sizlere yeni sürprizler yapmak için Silivri’de 100 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirdik. Godiva’nın premium çikolatadaki tecrübesi ile pladis’in üretimdeki kabiliyetinin ve dağıtımdaki gücünün sinerjisi, yeni projelerimizin de habercisi olacak. Şu anda pladis Türkiye olarak gelirlerimizin yaklaşık beşte birini ihracattan karşılıyoruz. Yeni üretim fırsatları ile bu oranı daha da yukarıya çekmeyi hedefliyoruz.”

2021’de pladis’in gelirlerinin yüzde 7’si Godiva’nın market serisinden gelecek

2021 yılına gelindiğinde Godiva’nın toplam satışlarının yarısının yeni market serisinden geleceğine işaret eden Mete Buyurgan, bu serinin aynı zamanda pladis’in toplam çikolata satışlarının da yüzde 7’sini karşılayacağını ifade etti.

Godiva’nın yeni market serisinin yolculuğunu anlatan pladis Ortadoğu-Kuzey Afrika ve Orta Asya Bölgesi Pazarlama Başkan Yardımcısı Başak Karaca, Godiva’nın en sevilen üç başyapıt ürününü, Godiva kalitesinden ödün vermeden yepyeni bir tüketici kitlesi ile buluşturduklarını söyledi. Market kanalı için seçilen bu üç başyapıtın 2016 yılında 27,5 milyon adet sattığına işaret eden Karaca, “Godiva’nın orijinal Belçika reçetesi ile hazırlanan yeni market serisi ile tüketicilerimize erişilebilir lüksü vaad ediyoruz. Aslında günümüzde lüks kavramı da yaşanılan tecrübeler, keyifli anlar ile ölçülüyor. İnsana en uzun süre keyif veren ise yaşadığı deneyimler” diye konuştu.

Seçilen ürünlerin 4 ülkede farklı tüketici testlerinden geçirildiğini ve yaklaşık 50 bin saatlik bir mesai harcandığını kaydeden Karaca, sözlerine şöyle devam etti:

“Yeni oluşturduğumuz satış kanalıyla bugüne kadar Godiva ile tanışmayan genç ve dinamik bir kitleyi marka ile buluşturacağız. Öncelikle Türkiye’de henüz küçük olan erişilebilir lüks segmentini büyütmeyi hedefliyoruz. Bu segment şu anda toplam pazarın sadece yüzde 2’sini oluşturuyor. Tabii bu hamle aynı zamanda çikolata pazarındaki liderliğimizi de güçlendirecek.”

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