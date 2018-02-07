Keçiören Belediyesi tarafından yabancı uyrukluların sağlık, eğitim, sosyal yardım, sosyal hizmet ve istihdam gibi çeşitli kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için açılan Göçmen Hizmetleri Merkezi son 1 yılda 600 kadına “kadın sağlığı ve hijyen eğitimi” verdi.

Eğitim, iş – meslek, sağlık, hukuk, sosyal yardımlar olmak üzere 5 farklı uzmanlık alanında göçmen ve mültecilere yönelik hizmet veren Göçmen Hizmetleri Merkezi, kadın sağlığı, üreme sağlığı, hijyen kuralları ve hukuki haklarımı biliyorum eğitimleriyle 600 göçmen kadına ulaştı.

Halk sağlığı uzmanı tarafından verilen kadın ve üreme sağlığı eğitimleri 2 gün, haklarımı biliyorum eğitimlerinin de 1 gün sürdüğü eğitim süreci sonrasında katılan herkese katılım sertifikası veriliyor. Eğitimler sonunda hijyen seti dağıtılarak toplu kullanım alanları ve ortak yaşam kuralları konusunda hassasiyet isteniyor.

Göçmen Hizmetleri Merkezi’nin açıldığından bu yana örnek olduğunu ve bilinçlendirme çalışmalarına da ağırlık verdiklerini ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak; “İlçemizde de gerek savaş koşulları gerekse başka nedenlerle farklı ülkelerden gelen yaklaşık 6 bin göçmen bulunuyor. Göçmen Merkezimiz vasıtasıyla göçmenlerin topluma entegre olma süreçlerini hızlandırıyor, kültürel farklılık ve dil çeşitliliği nedeniyle oluşan iletişim engellerini aşarak toplumsal uyum sürecinde karar alma mekanizmalarına katılımlarını artırıyoruz. Kadınlara özel verdiğimiz eğitimlerle de bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yapıyor, toplum sağlığına ve aile sağlığına yönelik bilgiler paylaşıyoruz.” diye konuştu.​