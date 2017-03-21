Avrupa Birliği (AB) Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopulos, Türkiye ile sığınmacılara ilişkin yapılan anlaşmayı, siyasi iniş çıkışlara rağmen canlı tutmak zorunda olduklarını söyledi.

Akdeniz’den gelen göç akınına çözüm arama gündemiyle İtalya, Almanya, Fransa, Slovenya, İsviçre, Avusturya ve Malta ile Tunus, Cezayir ve Libya içişleri bakanlarından oluşan Avrupa-Kuzey Afrika Temas Grubu mini zirvesi, İtalya’nın başkenti Roma’da yapıldı.

Başbakan Paolo Gentiloni’nin açılışını yaptığı zirvede, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile Dimitris Avramopulos da yer aldı.

Başbakan Gentiloni, göç akınının mucizevi bir şekilde hemen yarın bitmeyeceğinin bilincinde olduklarını söyleyerek, bu yönde söz verenlerin, kamuoyunu aldattığını söyledi.

Daha sonra ev sahibi İçişleri Bakanı Marco Minniti ile bir basın toplantısı düzenleyen Avramopulos, AB ve Türkiye arasında yapılan anlaşmanın önemine değinerek, “Bu anlaşmayı canlı tutmalıyız. Çünkü geçen yıl günde 10-12 bin kişi Ege’yi geçerek Avrupa’ya geliyordu. Bu sayı, bu yıl 40-50 civarına indi. Yani bu anlaşma iyi işliyor” dedi.

“SİYASİ İKLİM OLUMLU DEĞİL, AMA ANLAŞMANIN SÜRMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ”

Türkiye ile bazı AB ülkeleri arasında yaşanan gerilime işaret ederek, siyasi iklimin şu anda olumlu olmadığını dile getiren Yunan siyasetçi, “Ancak bu anlaşma, siyasi iniş çıkışlardan ayrı tutulmalı. Bugün Türkiye’de, AB fonlarıyla 3 milyon sığınmacı yaşıyor ve bu anlaşmayı canlı tutmak için çaba göstermeliyiz. Biz bunun için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu. Yunanistan’ın eski Dışişleri ve Savunma Bakanı Avramopulos, Türkiye ile yapılan anlaşmanın bir benzerinin Libya ile yapılmasını dilediğini de ekledi.

“LİBYA’YA, İNSAN HAKLARINA UYGUN BİR GÖÇMEN MERKEZİ KURULACAK”

İtalya İçişleri Bakanı Minniti ise, Akdeniz’den göç akınının önemli kaynağı olan Libya’ya ilk sahil güvenlik botlarının mayısın ortasında, gönderileceğini, bunların Sofya operasyonu kapsamında koordine edilebileceğini kaydetti. Bakan Minniti ayrıca, Libya’da ‘insan haklarına uygun’ şartlarda bir göçmen karşılama merkezi kurulacağını da açıkladı.

Minniti, daha önce yaptığı bir açıklamada, Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya gelen göçmenlerin yüzde 95’inin Libya’dan hareket ederek Akdeniz üzerinde Avrupa’ya ulaştığını, ancak bunlar arasında 1 Libyalının dahi bulunmadığını belirtmişti. Bu nedenle İtalya ile Libya arasında, göç akınının önüne geçmek için geçen ay ikili bir anlaşma da imzalanmıştı. Bu kapsamda İtalya, AB’den bağımsız olarak Libya’ya 200 milyon Euro yardım sağlayacağını da duyurmuştu. AB de Libya’ya 200 milyon Euro destek vereceğini duyurmuştu. Ancak İtalyan basınında yer alan haberlerde, bunları yetersiz bulan Libya’nın, daha fazla maddi ve ekipman desteği talep ettiği öne sürüldü.

GÖÇ AKININDA GEÇEN YILA GÖRE REKOR ARTIŞ

İtalya İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre ise yılbaşından bu yana Akdeniz’den ülkeye ulaşan göçmenlerin sayısı, geçen yıla oranla yüzde 67 artarak 16 bini geçti. Bakanlık, 2016’da 181 bin 436 göçmenin İtalya’ya ulaştığını, bu yılsonuna kadar bu rakamın 250 bini geçmesini öngördüklerini açıkladı.

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