Şirketlere 2018 yılı için yatırım tavsiyelerinde bulunan Fin-As Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı, strateji ve finans uzmanı Ali Serim, “Sosyal medya ve pazarlamayı birleştirebilen şirketler geliştirdikleri yazılımlarla kısa zamanda milyar dolarlık şirket değerlerine ulaşıyor.

Cep telefonları ve tabletlerin hayatımızda kapladığı yer göz önüne alındığında mobil teknoloji geliştiren şirketlerin potansiyelinden hala bahsetmek mümkün” dedi.

Fin-As Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı, strateji ve finans uzmanı Ali Serim, yatırımcı şirketler için önemli yatırım tavsiyelerinde bulundu. Dünyanın bilinen endüstrilerin dışında yeni alanlarda geliştiğini belirten Serim, “Gelişmiş piyasalarda yatırımcılar, bitcoin ve internet üzerinden ödemeler için geliştirilen Blockchain teknolojiler üzerine çalışan girişimcilere yatırım yapma yarışında.Ayrıca görülüyor ki hızla globalleşecek şirketler sosyal medya ve pazarlamayı birleştiren teknolojiler üzerine çalışanlar olacak” diye konuştu.

Sosyal medya ve pazarlamayı birleştirebilen şirketlerin geliştirdikleri yazılımlarla kısa zamanda milyar dolarlık şirket değerlerine ulaştıklarını söyleyen Serim, “Cep telefonları ve tabletlerin hayatımızda kapladığı yer göz önüne alındığında mobil teknoloji geliştiren şirketlerin potansiyelinden hala bahsetmek mümkün. 3D baskı teknolojileri de yeni bir çığır açtı. Zira en büyük yatırımların önemli bir kısmını silikon vadisinde bu alanda çalışan şirketler almaya devam ediyor. Son olarak da drone teknolojisinin ticarileştirilmesi büyük ilgi çekiyor. Bazı şirketler bu teknoloji ile evlere kargo ve posta teslimatı yapacak bir sistem üzerinde çalışırken, inşaat, güvenlik ve tarım alanlarında kullanılabilecek drone’lar üzerine yatırımlar yapılıyor” açıklamalarında bulundu.

“PROGRAMCILIK TEKNOLOJİLERİ KONUSUNDA GEÇ KALMAMALIYIZ”

Türkiye’nin programcılık teknolojileri konusunda geç kalmaması gerektiğini vurgulayan Serim, şunları söyledi:

“Türkiye’nin içinde olması gereken yarış tam bu noktada ortaya çıkıyor. Programcılığı, teknolojiyi, araştırma ve geliştirmeyi henüz ne yatırımcı ne de devlet tam anlamıyla bir fırsat olarak göremedi. Oysa ki bu yeni alanlarda geç kalmamak zorunda olduğumuz gerçeği bir yana muazzam bir potansiyelimiz var. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Örneğin iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji konusunda çalışmalar yapılmasının faydaları tartışmaya mahal vermeyen bir konudur. Kendi yerli arabamızı en yakın zamanda yapacağımızı diliyorum zira sektör geldiği noktada kendi kendine giden araba teknolojilerini konuşuyor. Benzinli motorların ortadan kalkacağı ve elektrikli motorların geleceğin piyasasına hakim olacağı bir dünya hazırlanıyor. Yine yatırım yapılması gereken başka bir konu olan siber güvenlikte büyük fırsatları barındıran bir konu. Geçen yıl bu alanda 400 milyar dolar harcandı. Türkiye mutlaka bu pastadan pay almalıdır. Ve son olarak organik gıdada yatırım yapanların önemli kazançlar elde edeceğini görüyoruz fakat bu yatırımların karlı olması için büyük ölçekli olması mecburiyeti var.”