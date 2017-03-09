Çankaya Belediyesi tarafından 6-9 Mart arasında düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde sahne alan üç kadın sanatçı, gitarlarıyla eşsiz bir müzik ziyafeti sundu.

Çankaya Belediyesinin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri renkli geçiyor.

6 Mart’ta, Deniz Türkali, Zeynep Casalini ve Angela Ceren Casalini Sarp’ın konuşmacı olarak katıldığı “Üç Kuşak Gözünden Türkiye’de Kadın ve Sanatçı Olmak” başlıklı söyleşiyle başlayan etkinlikler, ücretsiz olarak düzenlenen konser, söyleşi, sergi ve sinema gösterimleri ile sürüyor.

KADIN MÜZİSYENLERDEN ANADOLU EZGİLERİ

Etkinlikler kapsamında düzenlenen “Gitar Mozaik” konseri izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde halkla buluşan etkinlikte klasik, flamenko ve tango bir arada sunuldu.

Farklı ülkelerden üç kadın müzisyen Thu Le, Davinia Ballesteros ve Mirta Alverez’in oluşturduğu grup, dünya müziklerinin yanı sıra Anadolu ezgileriyle de büyük beğeni topladı. Daha önce dünyanın farklı bölgelerinde birçok konser vermiş ve ödüller almış kadın sanatçıların yaklaşık iki saat süren performansları salonu dolduranların büyük beğenisini kazandı.

“KIRIK SİYAH” SERGİSİ ANKARALILARLA BULUŞTU

Etkinlikler kapsamında Çankaya Belediyesi Galeri Kara, Sanatçı Kadınlar Derneği’nce düzenlenen “kırık siyah” sergisine ev sahipliği yaptı. Dernek üyesi kadınların siyah-beyaz yapıtlarından oluşan sergi, azla çoğu, sükûtla çığlığı ve siyah-beyazla ışığın tüm renklerini gösterme arzusuyla birlikte kadının, insan hakları temelinde toplumsal konumunun yükseltilmesi, ayrımcılık ve cinsiyetçi bakışın reddi dileğiyle Ankaralılarla buluştu. Sergi, 18 Mart’a kadar Mithatpaşa Caddesi’nde No:48’de bulunan Galeri Kara’da görülebilecek.

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