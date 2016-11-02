Gitar ikilisi keyifli konserde buluştu

Küçükçekmece Müzik Akademisi’nde gerçekleşen konsere, gitar ikilisi olarak Ünlü Gitarist Erdem Sökmen ve Gitarist Hasan Meten katıldı.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda sanatçı akademisyen olan Erdem Sökmen;

“Bugün burada sizinle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Sizlere en güzel eserleri en iyi şekilde çalmaya çalacağız. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Klasik Gitar Ana Sanat Dalı’nda yüksek lisans yapmakta olan Hasan Meten’le birlikte keyifli bir akşam yaşatmak istiyoruz. Son yıllarda Güney Amerika ve Caz çalışmalarında yoğunlaşıyoruz. Başta Küçükçekmece Belediyesi olmak üzere emeği geçen herkese ve siz değerli dinleyicilere çok teşekkür ediyorum’’ dedi.