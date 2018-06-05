GGYD’nin geleneksel iftar yemeğinde bu yıl da izdiham yaşandı. İftarda konuşan Başkan Allıoğlu yaklaşan seçim öncesi siyasilere, “Hepinizi yakından izliyor, verdiğiniz sözleri ve vaatleri bir kenara yazıyoruz” mesajı verdi.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD)’nin geleneksel iftar yemeği Bilkent Otel’de geniş katılımla gerçekleşti. GGYD Başkanı M.Nezih Allıoğlu ile yönetim kurulu üyelerinin evsahipliğindeki iftara; ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ekonomi tabanlı STK’ların başkan ve yöneticileri, AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Barış Aydın ve GGYD üyeleri aileleriyle birlikte katıldı.

Semazenlerin hayranlık uyandıran gösterisiyle başlayan iftarda Başkan Allıoğlu, Ramazan’ın önemine işaret etti, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Türkiye’nin dünyanın en güzel ama bir o kadar da sıkıntılı coğrafyası olduğunu anımsatan Başkan Allıoğlu, şunları söyledi:

Geleceğimizin Kurtuluşu Reformlarda

“Dün terörü, çevre ülkelerdeki çatışmaları konuşuyorduk, bugün artan ekonomik sıkıntıları, döviz kurlarındaki önlenemez artışı ve birkaç hafta sonra yapılacak erken seçimi konuşuyoruz. Kuvvetle muhtemeldir ki 25 Haziran itibariyle de hem yeni yönetim sistemini ama daha çok büyüme, işsizlik, cari açık, enflasyon, faiz gibi ekonomik meseleleri konuşacağız. İş dünyası temsilcileri olarak bizim de beklentimiz ve isteğimiz bu yöndedir. Seçimlerin ardından ülkemizi demokratik, ekonomik, sosyal ve küresel alanlarda güçlendirecek siyasi ve ekonomik reformlara odaklanmamız şarttır. Geleceğimiz de, kurtuluşumuz da bu reformlar sayesinde olacaktır.”

Vaadlerinizi Bir Kenara Yazıyoruz

Allıoğlu, 25 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilli Genel Seçimleri öncesi liderleri ve milletvekili adaylarını yakından izlediklerini de belirterek, “Verdikleri sözleri ve vaatleri bir kenara yazıyoruz. Öncelikle seçimlerin huzur ve güven içinde, demokratik bir şekilde, şaibesiz olarak ve halkın gerçek iradesinin sandığa yansıdığı bir biçimde tamamlanmasını diliyoruz. Sonrasında ise seçim sürecinde verilen sözlerin tutulmasını, halkın beklentilerinin karşılık bulmasını, ülke gündeminin yeniden ekonomi olmasını bekliyoruz” dedi.