Ankara’nın en önemli toptan gıda sitelerinden biri olan ve içinde 590 dükkanı barındıran GİMAT’ta trafik ve temizlik problemleri yaşanıyor. Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi sınırları arasında kalan sitenin tam olarak kimin sorumluluğunda olduğu bilinmiyor.

Gimat bilindiği üzere Ankara’nın en önemli toptan gıda satışı yapılan sitelerinden bir tanesi. Site bloklar halinde oluşuyor ve planlama dahilinde site içinde 4 çeşit dükkan şekli bulunmaktadır. Site kurulurken dükkanların boyutları, yapısı içerideki araç trafiğine, mal indirip bindirme işlemine göre tasarlandı.

Site de bulunan dükkanlar 72 metrekare, 108 metrekare, 144 metrekare ve 216 metrekareden oluşmaktadır. 72 metrekare olarak tasarlanan dükkanların ön kısımlarına girinti verilerek havuz şeklinde bir alan oluşturuldu. Siteye giren araçların burada kolay manevra yapabilmesi, kolay mal indirip bindirilmesi düşünüldü. Ancak özellikle 72 metrekarelik dükkanların bu girintileri dükkan sahipleri tarafından büyük tentelerle kapatılarak dükkanlara dahil edilmiş durumda. Havuz alanların dükkanlara dahil edilmesiyle araçların manevra alanı kalmazken trafiğin felç olmasının en önemli etkeni olarak göze çarpıyor

Tüm bunların yanı sıra kapatılan alanların önüne koyulan mallar zaten hali hazırda bir otopark problemi olan sitenin trafiğini felç etmektedir. Kaldırımları bir kenara bırakalım, yollarda duran mallar hem trafik probleminin baş göstermesine neden olmuş hem de yayalara yürüyecek bir alan kalmamış durumda. Trafik probleminden dolayı sık sık tartışma yaşandığını söyleyen esnaf bu duruma çözüm bulunmasını istedi. Tartışmaların zaman zaman çok şiddetlendiğini dile getiren esnaflar tartışmaların çoğu zaman kavga boyutuna geldiğini, yaralanmalı, ölümlü kavgaların çıkmasından korktuklarını söyledi.

Site içi steril değil

Bir gıda sitesi olmasına rağmen oldukça kirli durumda olduğu gözlemlenen sitede, malların hiç bir şekilde steril olmayan yollara konulması dikkatlerden kaçmıyor. Bir de bu duruma Ramazan Ayının yaklaşması da eklenince mallarını sergilemek isteyen esnaf sürekli araç trafiği ve tozun hiç eksik olmadığı sitedeki yollara mallarını koymaktan çekinmiyor.

Öte yandan göze çarpan bir nokta da güneşin altında duran plastik şişedeki sular. Ambalajlı su üreticileri derneği (SUDER) şişelenmiş bir suyu hangi koşullarda saklamamız gerektiğiyle ilgili yaptığı açıklamada,

Suyunuzu serin (5-15 derece), karanlık (güneş ışığından uzak) ve kuru (%50 nemden az) bir yerde saklamalısınız. Ayrıca özellikle suyunuzu kimyasallar, deterjanlar, temizlik maddeleri, benzin ve bunun gibi maddelerden mümkün olduğunca uzak tutmalısınız. Çünkü su saf bir maddedir ve bizim çevrede algılayamadığımız kokuları dahi yavaşça kendisine çekme özelliğini taşır. Uygun koşullarda tutulduğu sürece; şişe üstünde belirtilen raf ömrü boyunca şişeler saklanabilir.

Bu açıklamayla karşılaştığımız tabloyu bir araya getirince insan sağlığının hiçe sayıldığını görüyoruz. Sitede ki yiyecekler, içecekler temizlik ürünleriyle yanyana, güneşin altında bekletilerek muhafaza koşullarını karşılamıyor.

Sitedeki esnaflar çöp toplama hariç temizlikleri kendilerinin yaptığını söylerken, bireysel olarak temizliği bu kadar sağlayabildiklerini bu konuda belediyeden yardım istediklerini dile getirdiler. Toptancılar öte yandan zabıtaların bir gıda sitesi olarak burayı sürekli denetlemeleri gerektiğini ifade ettiler.

Tabelalar bulmaca gibi

Bir diğer konu da sitenin caddelerine Büyükşehir Belediyesi’nin sokaklarına ise Yenimahalle Belediyesi’nin bakmasından dolayı, GİMAT’ın tam olarak hangi Belediye’nin sorumluluğu altında olduğunun bilinmemesi. Bu bilinmezlik sitede bakıma, denetimsizliğe neden olan bir boşluk doğuruyor.

Öte yandan dükkanların üzerlerindeki panolar ise tam bir kaos içinde. Aranan bir dükkanı panolardan bulmaya çalışmak, bulmaca çözmeye çalışmakla eş değer nitelikte. 590 dükkan olan sitede aradığın dükkanın tabelasını bulabilmek tamamen şansa kalmış.

Büyükşehir Belediyesi’nin tabelalardan boyu ve sayısına göre vergi almasından dolayı bir sınır, düzen koymaması tabela karmaşasına neden olan temel etkenlerden biri olarak gözüküyor.

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