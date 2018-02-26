Ankara Gimat kavşağı üzerinde hemen hemen her gün maddi hasarlı trafik kazalarının olması sürücülerin bu yolu kullanırken tedirginlik yaşamalarına neden oluyor.

Ankara Gimat kavşağında hemen hemen her gün yaşanan trafik kazaları bu yolu kullanan sürücülerde büyük tedirginlik yaratıyor. Sürücüler arasında adeta adı ölüm yolu olarak geçen bu kavşakta sürücüler ve yayalar büyük tedirginlik yaşıyor. Kazaların genellikle gece geç saatler de yaşanması ölüm ve yaralanma riskini arttırıyor.

Sürücüler,” Gimat kavşağı üzerinde yaşanan kazaların kavşağın yeteri kadar trafiğe uygun olmadığından ve kavşağın üstünde U dönüşlerin de ağır tonajlı araçların dönüşü yasak olmasına rağmen otobüs,kamyon ve tırların dönmesi,uyarı levhasına uyulmamasından dolayı birçok kaza yaşandığı görülüyor” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Gimat kavşağı üzerindeki kazaların yaşanmasının diğer bir nedeni ise sürücülerin kavşağa yüksek süratle girip direksiyon hakimiyetlerini kaybetmeleri olarak görülüyor. Kazaların yarattığı maddi hasarlar ve yaşanan can kayıpları sürücülerin bu kavşağı kullandıkların da yüksek hız yapmalarından kaynaklanıyor.

Genellikle trafik kazalarının kurallara uyulmadığından ortaya çıktığı görülürken bu kavşak üzerinde yetkililer tarafından bir önlem alınmaması sürücülerin tepkilerine neden oluyor. Önlem alınmaması durumunda bu kavşak her geçen gün ölüme davetiye çıkartmaya devam edecek gibi gözüküyor. Yüksek sürat ve hatalı kullanımdan dolayı meydana gelen kazalarda, sadece suçlu taraf değil suçsuz bir biçimde kurallara uyarak yolunda seyreden sürücülerinde canının yanmasına da neden oluyor.