Soner Yalçın’ın yeni kitabı “Saklı Seçilmişler” insanlığın ciddi bir gıda terörüyle karşı karşıya olduğunu anlatıyor. Şu örnekleri çarpıcı:

“Bir top keki toptancısı 15 kuruşa satıyor. Un, yumurta ve yağ ile yapsanız 30 kuruş malzeme maliyeti var; keza ambalajı, üretici kârı, nakliyesi ve toptancı kârı vs eklenince nasıl o fiyata satılıyor?

Çünkü kek değil; kek benzeri kimyasal bir şey alıp yiyoruz.

Pul biberin, karabiberin, kimyonun içinde ne var?

Kilosu 5 liraya satılan sucuklarda gerçek baharat mı var sanıyorsunuz?

Tavuk ve hindilerin yüzde 70’inden fazlasının arsenikli ilaç karıştırılmış yemlerle beslendiği belirlendi.”

Yalçın kitabında sayısız örnek vererek beslenmek için aldığımız yiyeceklerle nasıl zehirlendiğimizi ortaya koymaya çalışıyor.

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Peki, bu korkunç zehirleme harekatı uluslararası gıda sektörünün daha fazla para kazanması, kâr etmesi için mi yapılıyor?

Yalçın, olayın bu kadar basit olmadığını ifade ediyor, şu tezi gündeme taşıyor:

“Hastalıkların tarihe olan etkilerini göz ardı etmeyiniz. İnsanlık tarihinde hastalıkların, özellikle salgınların büyük ölçekli sosyal-politik değişikliklere yol açtığını biliyoruz.

Bu bugün insan eliyle yapılmıyor mu? Tehlikesi bilinmesine rağmen gıdalarla bu derece oynamalarının sebebi modern salgın yaratmak değil mi?

Sorum net: İnsan genetiği bozularak, hastalıklara karşı koruma kalkanı görevi yapan bağışıklık sistemi bilerek bozularak görünmeyen biyolojik savaş mı yapılıyor? Bu görünmez şiddet ‘öteki insana’ yönelik yeni bir soykırım mı?

İnsanları zehirleyenlerin artık parayla-pulla işleri yok! Hedefleri başka. Dünya kaynaklarını artık yoksul kalabalıklar ile paylaşmak istemiyorlar!”

Yani, işin içinde devletler var!

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Özetlemek gerekirse, dikkatle okunması ve tartışılması gereken bir kitapla karşı karşıyayız.