Gıda ağırlığının azaltılması enflasyonu düşürecek

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin gıda fiyatlarının enflasyon sepetindeki ağırlığının yüzde 23.68’den yüzde 20 seviyelerine düşürülebileceğine yönelik açıklamalarını değerlendiren Kutay Gözgör, bu değişikliğin enflasyon oranını ve enflasyon beklentilerini etkileyeceğini söyledi.
“Gıda fiyatlarının enflasyona etkisi yüzde 0.16 azaltılacak”
Eylül ayında gıda fiyatlarındaki yıllık artış oranının yüzde 4.16 seviyesinde yer aldığını ve toplam değişime etkisinin yüzde 0.99 olduğunu hatırlatan Gözgör, gıda fiyatlarının oranının yüzde 20 seviyesine düşürülmesi halinde etkisinin de yaklaşık yüzde 0.16 azalış göstereceğine dikkat çekti. Gözgör, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
“2016 Ocak – Eylül ayları arasında gıda fiyatlarında ortalama yüzde 6.17 yükseliş yaşandı. Hükümet tarafından alınan önlemlerin etkisiyle başta kırmızı et fiyatlarında yaşanan gerilemenin sürmesi halinde gıda fiyatlarının ortalama artış hızı yüzde 5.5 seviyesine gerileyebilir. Bu bağlamda manşet enflasyonun yıl sonuna doğru diğer kalemlerde önemli oynaklık yaşanmaması halinde yüzde 7.0 ile yüzde 6.90 aralığına gerilediğini görebiliriz.
Dünyada durum ne?
Hindistan’ın enflasyon sepetinde Gıda’nın ağırlığı yüzde 45.5, Çin’in yüzde 31.8, Rusya’nın yüzde 30 düzeyinde yer aldığını belirten Kutay Gözgör, Türkiye ekonomisine benzer özellik gösteren Güney Afrika’nın gıda fiyatlarının sepetteki ağırlığı yüzde 15.2, Endonezya’nın yüzde 19.5 ve Güney Kore’nin de yüzde 13.6 oranında yer bulduğunu vurguladı.