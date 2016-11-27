Gezici Çocuk Dünyası TIR’ı ışık saçıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, merkeze uzak yörelerdeki çocukların okul öncesi eğitimi için kurduğu ‘Gezici Çocuk Dünyası’ TIR’ıyla hizmet veriyor.

Son olarak Tire’de konuşlanan ‘Taşınabilir eğitim modülü’nde çocukların zeka ve dil gelişiminin sağlanması, sosyalleşmesi ve ilkokula hazırlanması hedefleniyor; velilere yönelik eğitim çalışmaları yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin okul öncesi çocuklara yönelik eğitim projesi kapsamında iki yıl önce hizmete giren “Gezici Çocuk Dünyası” TIR’ı Beydağ, Kiraz, Bayındır, Bayraklı ve Tire Gökçen Mahallesi’nin ardından, gelen talep üzerine yine Tire’de TOKİ Konutları’nın olduğu bölgede hizmet vermeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun kent merkezinde olan hizmetlerin çevre yerleşimlere yayılması ve yerelde kalkınmayı sağlamaya yönelik projelere büyük önem verdiğinin altını çizerek, “Okul öncesi eğitim olanaklarının kısıtlı olduğu bölgelerimizde çocuklarımızın eğitim hayatına sevimli bir başlangıç yapmalarını sağlamak için bu projeyi tasarladık. Bu hizmeti güneyde ve kuzeyde olacak şekilde genişletmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Tire Belediye Başkan Yardımcısı Mengü Önler, Gezici Çocuk Dünyası Projesi’ni ‘sevgi-kardeşlik dünyası’ olarak tanımladığını belirterek, “Çocuklarımız bizim filizlerimiz.

Onlar bizim geleceğimiz. Okul öncesi eğitim, çocuklarımızın duygusal zekalarının gelişimine, sorumluluk alma, paylaşma becerilerine çok büyük katkı sağlıyor. Özgüvenleri artıyor” dedi.

Tire Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turhan Eke ise hayat boyu öğrenmede okul öncesi eğitimin önemine değinerek bu projenin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin fırsat eşitliğine ne kadar önem verdiğini gösterdiğini söyledi.

Gezici Çocuk Dünyası’nın gelişi nedeniyle küçük bir sürpriz hazırlayan Tireli minikler, ördek kostümleri eşliğinde hazırladıkları gösteri ile büyük beğeni topladı.

Bu etkinliği ilçelerinde görmekten büyük mutluluk duyduklarını söyleyen aileler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Çocuklarımız burada olmaktan çok mutlu. Sabah sevinçle kalkıyorlar. Öğretmenleri ile birlikte çok güzel etkinlikler yapıyorlar. Paylaşmayı, dayanışmayı öğreniyor, sosyal bir ortama giriyorlar” diye konuştu.

Taşınabilir eğitim modülü, okul öncesi çağdaki 30 çocuğa nitelikli ve yenilikçi bir eğitim olanağı sağlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı, Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile sürdürülen proje kapsamında ücretsiz verilen eğitimler, sabah 09.00 ile 16.00 arasında sürüyor.

Anaokulu öğretmenleri eşliğinde güne sabah kahvaltısı ile başlayan çocukların görsel, bilişsel zekası ile dil gelişiminin sağlanması, sosyalleşmesi ve ilkokula hazırlanması hedefleniyor. Ayrıca velilere yönelik ‘Toplumsal cinsiyet’, ‘Çocuk gelişimi’, ‘Çocuk yetiştirme tutumları’ ve ‘Aile içi iletişim’ başlıklı eğitim çalışmaları da yapılıyor.

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