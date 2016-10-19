Germiyan’da taş ocağı ısrarına tepki

Türkiye’nin ilk ve tek Slow Food köyü olan Germiyan’da yıllardır süren taş ocağı mücadelesi, hukuki kazanımlara karşın, şirketin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yaptığı başvuru üzerine yeniden alevlendi.

Germiyanlılar’ın tepkilerini göstermek için köy kahvesinde düzenledikleri toplantıya CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Şehrazat Mercan, CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Suzan Çırağ, Karaburun Kent Konseyi Başkanı İpar Buğra, Çeşme Doğu-Der Başkanı Salih Kaya, Ildır Mahallesi Muhtarı Erdem Yavuz, Germiyan Slow Food Sözcüsü Sosyolog Engin Önen, Birgi, Uzunkuyu, Nohutalan köylüleri, çevreciler ve çok sayıda Germiyanlı katıldı.

Germiyanlıların taş ocakları mücadelesinde avukatlığını da yapmış olan, Avukat Şehrazat Mercan, Germiyan’da 32 yıllık taş ocağı bulunduğunu hatırlatarak “Taş ocağına kırma eleme tesisi eklemek için bakanlıktan ‘ÇED gerekli değildir’ kararı vermişler.

Ben bu kararın iptali için dava açtım. Davayı kazandık. Bir süre sonra, o davadaki sakıncaları giderdiklerini belirterek, ‘ÇED olumlu’ kararı verdiler. Ona da dava açtık. O davayı da kazandık. Üçüncü defa ‘ÇED olumlu’ kararı çıkardılar. Dava açarak onu da iptal ettirdik. Aynı zamanda ruhsatını da iptal ettirdik. Taş ocakları ile ilgili açtığımız her davayı kazandık. O taş ocağı içerisinde tesisi nereye yaparsanız yapın, bu köy tozdan kurtulmaz. Zeytinlikler tozdan kurtulmaz. Artık bu ocağın tamamen kapatılması gerekir” diye konuştu.

“YAŞAM ALANLARIMIZI TEHDİT ETMESİNLER”

Germiyan Slow Food Sözcüsü Sosyolog Engin Önen de yarımadanın havadan, karadan, denizden kuşatılmış durumda olduğunu belirterek taş ocağına yakın 3 evde yaşayanlardan 5’inin gırtlak kanserine yakalandığını vurguladı. Servet düşmanı olmadıklarını savunan Önen, “Yaşam alanlarımızı tehdit etmesinler. Denizden de kuşatıldık. Balık çiftliklerinin sayısı durmadan artıyor. Ildır’dan Karareis’e kadar bütün plajlarda kirlilik üst boyutlara vardı. Balıkçılarımız, ‘denizin dibinde yeşil yosun kalmadı’ diyorlar. RES’ler deseniz her tarafımızı sardı. Bütün bu kuşatmaya karşı yarımada olarak birlikte olmak zorundayız. Bütçemiz yok, gücümüz yok, ama dayanışma içerisinde mücadeleye girerek bu kuşatmaya karşı çıkmalıyız. Burası bizim yaşam alanımız” diye konuştu.

“ÇEŞME’NİN YAĞMALANMASINA KARŞI DURALIM”

Germiyanlılara destek olan CHP İlçe Başkanı Ekrem Oran ise, yarımadanın çevre sorunlarına duyarlı olduklarını dile getirdi. Germiyan’ın yerel ve geleneksel ürünlerini öne çıkarmak gerektiğini vurgulayan Oran, “Şu anda Çeşme’nin karşısında balık çiftliklerinden, RES’lerden, taş ocaklarından daha büyük bir tehlike var. Çeşme’deki bütün doğal SİT’ler kalkıyor. Buraları parsellenecek, Melih Gökçek’in Ankara’da yaptığı gibi parsel parsel yandaşlara satılacak. Bütün bu sorunlara karşı yüzler değil, binler olalım. Çeşme’nin yağmalanmasına hep beraber karşı duralım” dedi.

Toplantı, konukların ve Germiyanlıların konuşmalarının ardından sona erdi.

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