“Germir İptidai Mektebi” turizme kazandırıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Osmanlı sivil mimari ve eğitim binası için önemli yeri olan Germir İptidai Mektebi’nin gün ışığına çıkarılarak kentin kültür turizmine kazandırıldığını söyledi.

Büyükkılıç yaptığı yazılı açıklamada, Sultan Reşad döneminde Germirli İmamzade Ali Efendi tarafından 1911’de inşa edilen Germir İptidai Mektep binasının sanat tarihi açısından önemli olduğunu belirtti.

Melikgazi Belediyesince Germir İptidai Mektebi’nin kültürel miras olarak günümüz hizmetine kazandırıldığını ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

“Melikgazi Belediyesi olarak tarihi yapıları aslına uygun olarak onarıyoruz. Tamamlanan yapıları günümüz hizmetine sunuyoruz. Bu zamana kadar çalışması tamamlanan 18 eserden 7’si ödül almıştır. Alınan ödüller ve vatandaşlarımızın takdiri yaptığımız çalışmanın yerinde, zamanında ve hakkı ile yapıldığının bir ifadesidir.

Germir Mahallesi’nde yer alan Germir İptidai Mektebi’ndeki aslına uygun onarım çalışmamız tamamlanmıştır. Kültürel bütünlük, miras ve yapıya özgün çalışmadan dolayı Anadolu kültür mirası için önem arz etmektedir. Yakın zamanda düzenleyeceğimiz törenle bu anlamlı eserin tanıtımını yaparak, daha işlevsel bir görünüm kazanması için istişarelerde bulunacağız. Kayseri’mize ve Anadolu kültür mirasına hayırlı olsun.”

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