Gerilim tırmanıyor

ABD Başkanı Barack Obama, Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

ABD Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kısıtlamaların 6 kişi ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetler Genelkurmayına bağlı askeri istihbarat teşkilatı GRU dahil olmak üzere 5 Rus kuruluşu kapsayacağı belirtildi. Özellikle listede GRU Başkanı İgor Korobov, Korobov’un yardımcıları Vladimir Alekseev, İgor Kostyukov ve Sergey Gizunov yer aldı.

Ayrıca, Aleksey Belan ve Yevgeniy Bogaçev de listeye dahil edildi. Bu kişilerin ünvanları belirtilmiyor, fakat özellikle bu kişilerden siber ataklardan dolayı şüpheleniliyor.

Daha önce ABD’nin özel servisleri Rus hackerların Trump’ın galip gelmesi için ABD’nin siyasi kuruluşların kaynaklarına saldırdığını öne sürdüler.

Taciz iddiaları

ABD Başkanı Barack Obama tarafından açıklanan Rusya’ya yaptırım paketi içinde “Rusya’da görev yapan Amerikalı diplomatlara artan taciz” iddiaları da yer aldı.

Açıklamada, son iki yıl içinde giderek artan bir şekilde, Rusya’da görev yapan ABD’li diplomatların “uluslararası diplomatik kurallara aykırı şekilde” rahatsız edildiği vurgulandı.

ABD yönetimi taciz olaylarının ne şekilde yaşandığını somut olarak dile getirmezken Amerikan medyasında tacizler, “büyükelçilik çalışanlarının evlerine zorla girilmesi” ve “evdeki mobilyaların yerlerinin değiştirilmesi” gibi örneklerle haberleştirilmişti.

Geçen temmuz ayında da ABD’nin Moskova Büyükelçiliğindeki bir Rus güvenlik görevlisinin Amerikalı bir diplomata saldırması üzerine Obama yönetimi, ismi açıklanmayan iki Rus yetkiliyi sınır dışı etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için çalıştığını öne sürdüğü ABD’li diplomatın kendisine kimlik soran güvenlik görevlisine yumruk attığını iddia etmişti. Moskova da misilleme yaparak iki ABD’li diplomatın sınır dışı edildiğini açıklamıştı.

Peskov: “Beyaz Saray’a uygun bir yanıt verilecek”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Danışmanı Dmitri Peskov, ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara yanıtın ne şekilde olduğunu henüz söyleyemeyeceğini, fakat yanıtın yaptırımlara uygun şekilde verileceğini bildirdi.

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yanıtın ne şekilde olacağını henüz söyleyemem. Hepimizin de bildiği gibi burada karşılıklı prensip işliyor. Bu yaptırımlara düzgün bir yanıt verilecek. Yanıt Rusya Devlet Başkanı’nın belirleyeceği yönde olacak” ifadesini kullandı.

Son olarak Peskov, “Sadece bir kez daha Washigton’un bu kararlarından duyduğumuz üzüntüyü dile getirebiliriz” dedi.

“Paranoya”

Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Slutskiy, ABD’nin “başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları” kapsamında Rusya’ya karşı yaptırım kararı almasını “paranoya” olarak nitelendirdi.

Slutskiy, Ria-Novosti ajansına yaptığı açıklamada, “35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesinin istenmesi gerçek bir paranoya belirtisi. Hiçbir kanıt olmadan ve asılsız iddialara dayanarak ülkemize karşı son derece agresif adımlar atılıyor” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Ombudsmanı Konstantin Dolgov ise, “Bu tür tek taraflı adımlar ilişkilere zarar vermeyi ve gelecekte onarılmasını zorlaştırmayı hedefliyor” dedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...