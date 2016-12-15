Geri dönüşüm ürünler kuşlara yuva oldu

Antalya’da Eko Okulları kapsamında anaokulu öğrencileri tarafından geri dönüşüm ürünlerden yapılan kuş yuvaları, şehir içi ve ormanlık alanlardaki ağaçlara asıldı.

Etiler Mahallesi’nde bulunan yeşil bayraklı Mustafa Şimşek Anaokulu öğrencileri, doğaya ve şehrin farklı noktalarına yerleştirilmek üzere geri dönüşüm malzemelerinden kuş yuvaları yaptı. Eski ev eşyasının yanı sıra, plastik şişe, kutu ve mukavva gibi ürünleri toplayarak kuş yuvasına dönüştüren öğrencilere, öğretmenleri ve anneleri de yardım etti.

Anaokulu müdürü Meral Tahta ile Eko Okul proje sorumlusu Mine Kaya, çalışmayı yakından takip etti. Anneler ve çocukların işbirliğiyle 1 ayda yapılan 50’nin üzerinde kuş yuvası, Torosların çeşitli bölgesindeki ve Söğüt Cuması mevkiindeki ağaçlara asıldı. Son yuvalar okul çevresindeki ağaçlara veliler, öğretmenler ve çocukların işbirliğiyle asıldı.

Okullarının Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından geri dönüşüm çalışmaları kapsamında yeşil bayrak ile ödüllendirildiğini kaydeden Meral Tahta,

“Yeşil bayrak 2 yıl için veriliyor. Bu yıl ikinci kez yeşil bayrak almak için çalışıyoruz. Geri dönüşümde öncü okullardan biri olmaya gayret ediyoruz. Aynı zamanda beyaz bayraklı bir okuluz. Yaptığımız projeler yeşil ve beyaz bayrak almamızı sağladı. Geri dönüşümden elde ettiğimiz kuş yuvalarımız da doğadaki yerlerini aldı. Çeşitli türdeki kuşlara ev olacak”

dedi.

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