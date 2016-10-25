Gerence Koyu’nda deniz dibi temizlendi

BODRUM’da mavi yolculuğun başladığı Gerence Koyu’nda yapılan deniz dibi temizliğinde iki traktör römorku dolusu katı atık toplandı.

Bodrum Belediyesi’nde görevli 12 profesyonel dalgıç, “Cevat Şakir’in izinden Gökova’ya” sloganıyla ‘mavi yolculuk’ programında yer alan Gökova Körfezi koylarında 1 ile 30 metre arasında değişen derinliklerde deniz dibi temizliğine başladı.

Dalış eğitmeni Arman Atiktaş gözetiminde Gerence (Armonika) Koyu’ndan başlatılan temizlik çalışmalarına ‘Selene’ isimli ahşap yat ile katı atık toplama teknesi ‘Venüs’ de eşlik etti. Bodrum Denizciler Derneği ile Barbaros Yatçılığı’nda destek verdiği etkinlikte Bodrum aşığı Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın romanlarında, öykülerinde, şiirlerinde sıkça övgüler yağdırdığı mavi yolculuk rotalarından Gerence Koyu’nda dalgıçlar, sudan otomobil lastiğinden aküye, çizmeden klozete kadar pek çok atık çıkardı. Toplanan iki traktör römorku dolusu atık imha edilmek üzere belediye çöplüğüne götürüldü.

BALIKÇININ MİRASINI KORUYACAĞIZ

Dalgıçların temizlik çalışmalarını Büyük Çatı, Orak Adası, Kara Ada, Küçük Çatı, Bördübet, Yedi Adalar, Tuzla Koyları’nda da deniz dibi temizliği yapılacağını belirten CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, “Amacımız ilçemize ve Gökova’nın cennet koylarına gelen yerli ve yabancı turistlerimizin buradan yararlanırken denize attıkları ile cenneti cehenneme çevirmemelerini sağlamak. Bu konuda kamuoyunda ciddi bir bilinçlenme gerçekleşti ama henüz yeterli değil.

Hala birileri yiyip, içtiklerini çöpe değil denize atmaya devam ediyor. Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabağaçlı’nın bize emanet ettiği bu koyları ve denizlerimizi aynı güzellikte ve bakirlikte torunlarımıza emanet etmek istiyoruz. Mavi yolculuk teknelerinin en fazla konakladığı koylarda, mümkün ölçüde denizin derinliklerinin atıklardan arındırılmasının hedeflendiği ve çevreyi koruma bilincinin artırılmasının amaçlandığı çalışmayı devam ettireceğiz” dedi.

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