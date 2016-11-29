Gerd Müller: Türkiye yalnız bırakılmamalı

Avrupa Birliği’nde Türkiye’nin mülteci anlaşmasından çekilmesi olasılığı kaygı yaratmayı sürdürürken Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller, Türkiye’ye mülteci anlaşması kapsamında söz verilen mali yardımların derhal aktarılması çağrısını yaptı, Türkiye’nin yalnız bırakılmamasının önemini vurguladı.

Gerd Müller, Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye taahhüt edilen maddi yardımı bir an önce aktarmasını istedi. Müller; “Türkiye’de barınan Suriyeli mülteciler için Avrupa Birliği’nin taahhüt ettiği 3 milyar euronun 1 milyar eurosu dahi henüz Türkiye’ye ulaşmamıştır” diye konuştu.

Avrupa’nın mülteciler konusunda aldığı önlemleri daha hızlı uygulaması ve daha iyi koordine etmesi gerektiğini belirten Gerd Müller, Türkiye’nin Suriyeli mültecilerle ilgili sorunların üstesinden gelme konusunda yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Müller, “Türkiye’de belediye, okul, köy ve mahalleler üzerindeki baskı artıyor” dedi.

DWelle Türkçe’ye göre, AB Komisyonu’nun açıklamasına göre Türkiye’ye Ekim sonu itibariyle yapılan toplam yardım miktarı 677 milyon euro oldu.

ANLAŞMA HER NE PAHASINA OLURSA OLSUN SÜRDÜRÜLMELİ

Bu arada, AB Komisyonu’nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos da Türkiye ile yapılan mülteci anlaşmasının her ne pahasına olursa olsun sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa İltica Destek Ofisi’nin (EASO) 200 uzmanı ile biraraya gelen Avramopulos, İtalya ve Yunanistan’a verilen dayanışma vaatlerinin de sözde kalmamasını istedi.

Dimitris Avramopulos, AB’nin İtalya ve Yunanistan’daki mültecilerin başka ülkelere gönderilmesini çabuklaştırması gerektiğini de vurguladı.

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