(Irak, İran ve Türkiye’nin yaptırımlarıyla ilgili) Eğer hayata geçirirlerse, bizi gerçekten havasız bırakmaya çalışır, havalimanlarımızı veya ticaret bağlantılarımızı keserlerse, size şunu söyleyeyim: Biz bunları daha önceden gördük. İşkenceden geçirildik, öldürüldük, yerimizden edildik.

Hamaset dolu laflar etmek, bazı siyasetçilerin ve özellikle de “liderliğini pekiştirmek isteyenlerin” sık başvurduğu bir yöntem…

Bu konudaki son örnek, Barzani oldu…

Kuklacı’nın yol vermesi ve İsrail’in dürtüklemesiyle kalkıştığı bağımsızlık hamlesinin tam bir krizle sonuçlanmasından sonra, elinde kalan kart bu…

Barzani’nin 27 Eylül’de Fransız yazar Bernard Henry-Levy›e verdiği röportaj önceki gün Rudaw TV’de yayınlandı…

Röportaja “Sizin devlet adamlarınızdan biri, Fransa’nın 1918’de Almanya’ya karşı zafer kazandığı gece ‘Artık ölebilirim’ demiş. Ben de bu sabah böyle hissediyorum kendimi. Barzan Dağları’nın en uzak köyündeki son sandık da kapandıktan sonra yaptığım ilk şey, kafamı toplamak için babam ve Kürt ulusunun babası olan Mustafa Barzani’nin mezarını ziyaret etmek oldu. Yarım asırdır savaşıyorum.” Barzani, aynı hamasi üslubu sürekli korumaya çalıştı…

“Halkımla beraber katliamlar, tehcirler, kimyasal gaz saldırıları gördüm. İşimizin bittiğini, yok edileceğimizi düşündüğümüz zamanları hatırlıyorum. Saddam’la ilk savaştan sonra 1991’de, demokrasilerin bizi kurtardığını ama diktatörlüğü yerinde bırakarak bizi yeniden geri plana attığını hatırlıyorum.” diyerek de, Kuklacı’ya sitem etmiş biraz…

…Ve elbette ki; Irak, İran ve Türkiye’nin yaptırımlarıyla ilgili konuşmayı da ihmal etmemiş…

“Eğer hayata geçirir ve bizi gerçekten havasız bırakmaya çalışıp, havalimanlarımızı veya ticaret bağlantılarımızı keserlerse; size şunu söyleyeyim: Biz bunları daha önceden gördük. İşkenceden geçirildik, öldürüldük, yerimizden edildik.”

O hayallerini süsleyen “Büyük Kürdistan’ın kurucu lideri” olmak istiyordu… Hırsı sınır tanımayan tüm ötekiler gibi, onun da sonu feci olacak… Kendi düşen ağlamaz…

Bu arada benim bir önerim olacak…

Dışişlerinde bu konuda çalışanlar, tüm danışmanlar, tüm ahkâmcılar ve mümkünse tüm bakanlar için okunması zorunlu olan bir kitap var… Washington Post Editörü Steve Coll’un yazdığı Hayalet Savaşları adında ve 2005’de Pulitzer Ödülü kazanmış bir eser bu…

Afganistan, Pakistan ve Tacikistan’da meydana gelen savaşları, bunların nasıl çıkarıldığını, aynı tarafta olanların neden birbiriyle savaşmaya giriştiğini anlatıyor…

Elbette ki, ipleri elinde tutan Kuklacı’nın yaptıklarını da…

Şimdi Ortadoğu’da sahnelenenler ile öylesine benzeşiyor ki, insanın kanı donar…

Yukarıda saydıklarım eğer bu kitabı okurlarsa, biz de kendimizi yeni bir “kandırılma / aldatılma” olayından kurtarmış oluruz..!