Amerikan New York Times gazetesinin yayınladığı bir haber gündeme bomba gibi düştü…

Birleşmiş Milletler Yaptırım Komitesi’nin henüz yayımlanmayan raporuna dayandığı öne sürülen haberde, Kuzey Kore’nin, aside dayanıklı kiremitler ve termometreler gibi kimyasal silah yapımında kullanılabilecek materyalleri Suriye’ye gönderdiği iddia ediliyor…

Anlaşıldığı kadarıyla bu haber en çok “kararsızlık içinde bocalayan” Trump’ı memnun edecek… Çünkü uzun zamandır kafası “Dünya Savaş’ın Ortadoğu’da mı, yoksa Güney Asya’da mı başlaması gerektiği konusuyla meşguldü…

…Ve şimdi, aynı anda 2 yerde birden başlatma şansı var…

Gazete geçen yıl ocak ayında, kimyasal silah fabrikalarında kullanılan aside dirençli kiremit taşıyan ve Şam’a giden iki geminin uluslararası sularda durdurulduğuna dikkat çekiyor… Ayrıca Kuzey Koreli füze teknisyenlerinin Suriye’de kimyasal silah ve füze tesislerinde çalışırken görüldüğü de yazıyor…

BM Yaptırım Komitesi’nin raporunda, durumun “Suriye’nin kimyasal silah bulundurmaya devam etmesine, Kuzey Kore’ye de nükleer ve füze programları için nakit girmesine katkı sağlayacağına dikkat çekildiği” konuları da, haberin ayrıntıları arasında bulunuyor…

Şimdiye kadar yaptıklarını ölçü olarak alırsak, bunların Trump için yeterli olduğunu söyleyebiliriz…

Hele de, danışmanlığını yapan damadının “gizli konuların konuşulduğu toplantılara katılmasının” mahkeme kararıyla yasaklanmış olduğu bu günlerde…

Bekleyip göreceğiz…

Yalnız beklerken “bu gelişmeler Türkiye’yi etkiler mi, bir biçimde?” diye endişelenmeye de devam edeceğiz doğal olarak…

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un, kendisine yöneltilen “Büyük Ortadoğu Projesi’nde sıra Türkiye’ye gelir mi?” sorusuna verdiği “Gelebilir. Çünkü gelmez dersen tarihi unuttun demektir” cevabı, sadece gerçeğin açıkça dile getirilmesidir…

Ama okumayı sevmeyen ve tarihi ya televizyon dizilerinden ya da kendine tarihçi süsü vermeye çalışan karanlık kişilerden öğrenen çoğunluk, bunu anlayamaz…

1980 sonrasında sahneye konan bir büyük oyun, toplumsal yapımızı bu noktaya getirdi ve “kitap okumak delikanlıyı bozar” diyen nesiller yetişti…

Doğal olarak da, elini sıktığı kaynanasına şehvet duymanın olduğunu düşünen, asansörü bile bir zina aracı gören, hatta yoğun bakımda bile kadınlarla erkeklerin bir arada tutulmaması gerektiğine inananlar var artık…

İktidarı kaybetmemek için muhafazakâr kitlelerin oylarına ihtiyaç duyanlar, eğer bu duruma göz yummayı sürdürürse, Türkiye Cumhuriyeti’nin başı daha çok ağrır

Çünkü kim olduğunu, nereden ve nasıl geldiğini bilmeyenler; nereye gideceklerini de bilemezler…