Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi’nin (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan Hanehalkı İşgücü Araştırması ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) açıkladığı sigortalı verilerini karşılıklı değerlendirmesi ile “gerçek işsiz sayısının 6 milyon 327 bin kişi olduğuna” dikkat çekti.

DİSK-AR tarafından yapılan açıklamada, “TÜİK tarafından açıklanan dar tanımlı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1.8 puan azalarak yüzde 10.6 olarak açıklandı. Geniş tanımlı işsizlikte ise ümitsiz olanların sayısı 668 bin olarak açıklanırken, iş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısı ise bir milyon 654 bin olarak hesaplandı” denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

“TÜİK verilerine göre dar tanımlı (standart) işsizlik oranı yüzde 10.6, mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı ise yüzde 18.6 olarak gerçekleşti.

” Kasım 2017 verilerine göre geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyon 327 bin, geniş tanımlı işsizlik oranı ise 18.6 olarak hesaplandı.

“Genç işsizliği yüzde 19 olarak gerçekleşti.

“Ne eğitim ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 22.8 olarak açıklandı.

“Yükseköğrenim işsizliği yüzde 11.4 olarak açıklandı.“

DİSK-AR İşsizliğin azaltılması ve istihdamda kalıcı ve güvenceli artış sağlanması için şu önerilerde bulundu:

– “Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması” ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37.5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.

– Uluslararası çalışma normları doğrultusunda herkese en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalıdır.

– İstihdam artışlarında kamunun payı dikkate değerdir. Kamu istihdamının artırılması, kamuda eğreti ve güvencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlanması yaşamsal önemdedir. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalı ve kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.

– Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm taşeron işçilere kadro verilmelidir. Kamu taşeron işçileri kamu işçisi olarak kadroya alınmalıdır.

-Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun “insana yaraşır iş” yaklaşımı temelinde herkese güvenceli ve nitelikli işler sağlanmalıdır.

– Kiralık işçilik yasası (6715) Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmelidir.

– Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

– Toplum yararına çalışma programları kapsamında çalıştırılanlar daimi işçi statüsüne geçirilmelidir.

– İş başında eğitim adı altında çırak ve stajyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmelidir.

– İşsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kullanımına son verilmelidir.

– Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır. (Grafik – Tablo)