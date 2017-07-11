FETÖ mağdurları deyince kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınalar, kamudan atılanlar, haksız yere tutuklananlar akla geliyor. Peki, hakkı hukuku, kazancı, geleceği yok edilen, yarını çalınan milyonlarca FETÖ mağduru ne olacak? Bunlar:

15 Temmuz gecesi tankların, uçakların, helikopterlerin bomba, silâh sesleriyle sabaha kadar yaşadıklarıyla beyinlerine silinmez korku yerleşenler,

“Paşa, müdür, doktor, hâkim, savcı, polis oldular” diye gurur duydukları çocuklarının, babalarının, kardeşlerinin, eşlerinin, akrabalarının, 16 Temmuz sabahı, devletine, halkına silah çektiklerini, don gömlek tutuklandığını, yurt dışına kaçtığını görüp kahrolan ve bu yüzden yaşadıkları yerlerde dışlanan, itibarları, aile şerefleri yerle bir olan, sokağa çıkamaz hale gelen ve “hain” etiketini mezarda bile yaşayacaklar,

Kiracılarının FETÖ’cü çıkmasıyla yıllarca “haram” kazanç sağladığını düşünen, bu nedenle “bizi de FETÖ’cü sayarlar mı” diye günlerce uykusuz kalanlar,

“Hayır, sevap işi yapıyoruz, duaları yeter, okusunlar“ diye evlerini, dairelerini yoksul öğrencilere, Kuran kurslarına bedava verip sonra buralarda hain yetiştirildiğini anlayıp başı öne düşenler,

Mahkemelerde FETÖ’cü savcı ve hâkimlerin dava dosyalarının kapağını bile açmadan verdikleri uydurma kararlarla zarara uğrayanlar, haksız ceza alanlar,

15 Temmuz’dan sonra mübaşirin bile kalmadığı mahkemelerde halen “adalet” bekleyenler,

FETÖ sermayesi ile birkaç yıl içinde büyüyenler karşısında çaresiz iflâs edenler, iş yerini kapatanlar, tehdide, haraca bağlananlar,

FETÖ’cü olduğu sonradan ortaya çıkanlarla ticaret yapan ve ödenmemiş, senetleri, çekleri, alacakları ellerinde kalanlar,

“Öğrencilere burs parası ve himmet vermedi” diye devletten hiç bir ihale alamayanlar,

Sorularını ve cevaplarını önceden bilmedikleri için kamuya giremeyip yıllardır işsiz kalanlar,

Devlet dairelerinde imza attıkları kararların FETÖ’cülara menfaat sağladığını anlayıp “nereden bilecektik” suçluluğunu yaşayanlar,

“Bizden değil” diye, terfisi, ataması, tayini yapılmayan, oradan orya sürülenler, istifaya, işten ayrılmaya zorlananlar, düzenlenen kumpasların masumları, özel hayatları yok edilenler,

Ve bunlar gibi ilişkili ilişkisiz, doğrudan veya dolaylı yıllardır FETÖ’ nün maddi manevi zararına uğradığı ortaya çıkan yüz binlerce değil milyonlarca mağdur insanımız ne olacak?

15 Temmuz’u yaşatanların en ağır cezalarla mahkum olmaları “içimizi soğutmuyor”.

Kandırılmışlığın, aldatılmışlığın, haksızlığın verdiği öfke daha da artıyor ve gerçekte mağdur olmuşlar en kısa sürede sadece mahkeme adaletini değil, ilâhî adaleti hem bu dünyada hem de diğer dünyada istiyor, bekliyor.