Genetik faktörler Ürolojik Kanserler’i tetikliyor

1 -PROSTAT KANSERİNDE İLERİ YAŞ VE GENETİK ÖNEMLİ FAKTÖR-

Üroonkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Akdoğan da prostatın, testosteron ismi verilen erkeklik hormonuna bağlı olarak yaşın ilerlemesiyle birlikte büyüdüğünü belirtti.

Bazı erkeklerde bu büyümeyle birlikte, sık idrara çıkma, idrarı boşaltmada güçlük gibi şikayetler görülebildiğine değinen Akdoğan, şikayetlerin azalması için özellikle akşamları çay, kahve gibi sıvı gıdaların tüketiminin en aza indirilmesinin faydalı olduğunu dile getirdi.

Akdoğan, ürolojik kanserler’den biri olan prostat kanserinde en önemli nedenin ileri yaş ve genetik olduğunun altını çizerek, “Diyetle ilgili et ve süt ürünleri suçlandıkları halde, araştırmalar önemli bir diyetsel sebep ortaya koyamamıştır. Prostat kanserinde, ileri evre hastalarda kanlı idrar yapma, cinsel bozukluklar ve kemik ağrıları gelişebilir” açıklamasında bulundu.