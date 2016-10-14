Genelkurmay çok sert yalanlama yaptı

Genelkurmay çok sert açıklama yaptı. Anadolu Ajansı tarafından medyaya servis edilen video görüntülerinde Genelkurmay Başkanlığı Güney Nizamiyesi’nde 15 Temmuz gecesi cuntacılarla darbe girişimini engellemeye çalışan askerler arasında yaşanan çatışma anı güvenlik kameralarına yer aldı.

Bazı medya kuruluşları görüntüleri yanlış haber ile verince Genelkurmay’dan haber doğru şekilde yayınlandı.

Halkın gerçekleri haber alma hakkı çerçevesinde Genelkurmay çok sert açıklama yaptı ve doğru açıklamayı takdirle karşılıyor ve aynen yayınlıyoruz.

İŞTE AÇIKLAMA

DOĞRU METİN

Darbe girişiminin başladığı saatlerde bir rütbeli subay, (ELİNDE TABANCA OLAN BU SUBAY DARBECİ OLAN VE SAYIN II’NCİ BŞK. ORG.YAŞAR GÜLER’İ KAÇIRMAYA ÇALIŞAN KENDİ EMİR SUBAYI BNB MEHMET AKKURT’TUR.) makam aracıyla karargâhtan çıkmak istedi.

Silahlı darbecilerin (BU ARACA ÇIKIŞ İZNİ VERMEYEN VE ARABANIN ÖNÜNE GEÇEN İSE MUHAFIZ TABUR KOMUTANI YARBAY TOLGA KILINÇARSLAN’DIR.

BU KAHRAMAN YARBAYIMIZ HABERDE DARBECİ OLARAK GEÇMEKTEDİR. YANLIŞTIR. HEMEN SONRASINDA ELİNDE TABANCA OLAN BNB. MEHMET AKKURT TARAFINDAN KARNINDAN VE KAFASINDAN YARALANMIŞ VE YARBAYIN YANINDA BULUNAN TAKIM KOMUTANI KAHRAMAN ÜSTEĞMEN MUHAMMET TARAFINDAN DA BNB MEHMET AKKURT ALNINDAN VURULARAK GEBERTİLMİŞTİR.)

Bariyerin açılmasına izin vermemesi üzerine subayın koruması, cuntacı askerlere (KAHARAMAN ASKERLERE SİLAH DOĞRULTAN BNB MEHMET AKKURT’TUR) silah doğrulttu.

Makam şoförü (HAİNDİR) ise aracı darbeci askerin (YARBAY TOLGA KILINÇARSLAN’DIR. DARBECİ DEĞİL KAHRAMANDIR) üzerine sürerek bir cuntacıyı yaraladı.

Subayın korumaları ve darbe girişimini engellemeye çalışan askerlerle cuntacılar arasında başlayan çatışmada bazı askerler yaralandı.Yaklaşık 2 dakika süren çatışmanın ardından nizamiyeye gelen başka bir otomobil, yerdeki yaralıları gördükten sonra olay yerinden uzaklaşarak yeniden karargaha girdi.

Çatışma devam ederken bazı darbeci askerlerin (DARBECİ DEĞİL MUHAFIZ TABURUNUN ASKERLERİ ORGENERAL YAŞAR GÜLER’İ DARBECİLERİN ELİNDEN KURTARMIŞLARDIR) , makam aracındaki subayı otomobilden indirmeye çalıştıkları da görüntülere yansıdı.

DAHA SONRASINDA YAŞAR GÜLER KARARGAH İÇİNE ALINMIŞ ANCAK İÇERDEKİ DİĞER DARBECİLER TARAFINDAN TEKRAR ALIKONULMUŞTUR)

YANİ AŞAĞIDAKİ METİN TAM TERSİDİR.

YAYINLANAN VE YANLIŞ BİLGİ VERİLEN METİN

Genelkurmay Karargahındaki çatışma anları güvenli kamerasında

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :-Genelkurmay Başkanlığı nizamiye kapısı önüANKARA (AA) – ZAFER FATİH BEYAZ – BARIŞ KILIÇ – Genelkurmay Başkanlığı Güney Nizamiyesi’nde 15 Temmuz gecesi cuntacılarla darbe girişimini engellemeye çalışan askerler arasında yaşanan çatışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, darbe girişimine ilişkin soruşturma dosyasında bulunan görüntüler, Genelkurmay Karargahında saat 21.30 sıralarında kaydedildi.Eskişehir Yolu İnönü Bulvarı üzerinde buluna Genelkurmay Güney Nizamiyesi’ndeki güvenlik kamerası kayıtlarına göre, darbe girişiminin başladığı saatlerde bir rütbeli subay, makam aracıyla karargahtan çıkmak istedi. Silahlı darbecilerin bariyerin açılmasına izin vermemesi üzerine subayın koruması, cuntacı askerlere silah doğrulttu. Makam şoförü ise aracı darbeci askerin üzerine sürerek bir cuntacıyı yaraladı.Subayın korumaları ve darbe girişimini engellemeye çalışan askerlerle cuntacılar arasında başlayan çatışmada bazı askerler yaralandı.Yaklaşık 2 dakika süren çatışmanın ardından nizamiyeye gelen başka bir otomobil, yerdeki yaralıları gördükten sonra olay yerinden uzaklaşarak yeniden karargaha girdi. Çatışma devam ederken bazı darbeci askerlerin, makam aracındaki subayı otomobilden indirmeye çalıştıkları da görüntülere yansıdı.

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