Seçimi kaybeden genel başkanlar neden köşelerine çekilip anılarını yazmazlar, torunlarıyla oynamazlar da koltuklarına sıkı sıkıya sarılırlar?

Bu sorunun yanıtını vermek için siyaset bilimci, sosyolog, psikolog filan olmaya gerek yok.

Yanıt çok basit aslında.

Genel başkanlık, siyasi iktidar makamlarıyla karşılaştırılamasa bile gene de büyük bir gücü ifade eder. Adeta butik bir krallıktır.Görkemli bir genel merkezde oturursunuz.

Yardımcılar, danışmanlar, asistanlar çevrenizde pervanedir.

Milletvekilleriniz “Sayın başkanım” diyerek önünüzde ceketlerini ilikler, emirlerinize amade olduklarını söylerler.

Belediye başkanlarınız sizin için tüm imkanlarını seferber eder, bir dediğinizi iki etmemeye çalışırlar.

İl ve ilçe başkanlarınız gözünüze girebilmek için birbirleriyle yarışırlar.

Makam araçları, kiralık uçaklar, korumalar, Hazine’den alınan yardımlar butik krallığın bonuslarıdır.

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Bu girizgahın ardından diyeceğim şu:

Seçimi kaybeden genel başkanların kendi istekleriyle köşelerine çekilmeleri mümkün değildir.

Anayasa’ya ve Siyasi Partiler Kanunu’na konulacak hükümlerle bunu zorunlu hale getirmek gerekir.

DUYGUSAL KOPUŞ

Dünya Kupası maçlarını genellikle kalabalık arkadaş grupları içinde izliyorum televizyondan.Gözlemim şu:

İzleyenlerin tamamı, Avrupa takımlarını değil, onların karşısındaki takımları, Brezilya’yı, Arjantin’i, Meksika’yı, Nijerya’yı, Japonya’yı, Senegal’i, Kosta Rika’yı, Güney Kore’yi, Uruguay’ı, Tunus’u, Kolombiya’yı, Fas’ı, Peru’yu, İran’ı destekliyorlardı.

Avrupa’dan duygusal olarak kopuşumuzun çarpıcı bir göstergesi gibi geldi bu durum bana.