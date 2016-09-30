Gençlik Merkezleri sizleri bekliyor

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Bugüne kadar Altındağlı gençler için 17 farklı mahallede 17 Gençlik Merkezi açan Altındağ Belediyesi, bu merkezler vasıtasıyla 25 bin gence ulaşarak, onlara yeni fırsatlar sunuyor.

9 – 18 yaş aralığında iseniz ve eğer hala Gençlik Merkezlerimizle tanışmadıysanız, oturduğunuz yere en yakın gençlik merkezimize mutlaka bekliyoruz. Güvenilir bir ortamda hem öğrenmek, hem eğlenmek, hem sporla, kültür ve sanatla ilgilenmek istiyorsanız; birileri sizi dinlesin, söyledikleriniz dikkate alınsın istiyorsanız size en yakın gençlik merkezimize mutlaka uğrayın. 2016-2017 yeni eğitim öğretim yılında sizleri de aramızda

görmeyi arzu ediyoruz.

Eğitime büyük katkı…

Gençler bu merkezlerde öncelikle yeni eğitim fırsatlarıyla tanışıyorlar. Merkezlerde Türkçe, Matematik, İngilizce, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler gibi temel dersler veriliyor. Özel etüd odalarında yaş gruplarına göre verilen derslerin yanı sıra, merkezlerde oluşturulan bilgisayar ve internet odaları ile kütüphaneden ücretsiz yararlanabiliyor ve performans ödevleri için gerekli araştırma-incelemeyi buralarda yapıyorlar. Gençler internetin farklı imkânlarından da faydalanarak, dünyayı takip edebiliyorlar.

Herkes için kültür ve sanat…

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Merkezlerin sunduğu bir diğer imkân da kültür ve sanat aktiviteleri… Gençlere, ilgi alanlarına göre Gitar, Keman, Bağlama, Ney, Tiyatro, Satranç, Resim, Ebru, Diksiyon, Türk Halk Müziği, Drama, Halk Oyunları, Mehteran gibi branşlarda dersler veriliyor. Ayrıca masa tenisi, güreş, salon sporları, internet salonu ve benzeri faaliyetlerden de yararlanan gençler şehir gezileri, tiyatro ve sinema gösterilerine de katılma şansı yakalıyor. Uzman eğitmenler ve sanatkârlar eşliğinde verilen kurslarda üretilen ürünler, yine gençler tarafından düzenlenen değişik etkinlilerle sergileniyor. Gençler bu merkezler aracılığıyla sinema, tiyatro, sergi, konser ve müzelere gidiyor, yaşadıkları şehrin kültür sanat etkinliklerine aktif olarak katılıyorlar.

Eğlenmeden olmaz…

Merkezlerin gençlere sunduğu bir diğer imkan ise “kaliteli eğlence”… Gençlerin, okuldan arta kalan zamanlarda ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olumlu katkılar yapan etkinliklerde yer almalarını hedefleyen Altındağ Belediyesi, tüm merkezlerde bilardo, hava hokeyi, langırt, satranç ve benzeri oyunların oynanabileceği özel odalar kuruyor. Böylece hem çocukların boş zamanlarını nerede ve nasıl geçirdiklerini bilen anne ve babaların içi rahat ediyor, hem de gençler yeni dostluklar kurup eğlenceli vakit geçirebiliyor.

Geziler sayesinde yeni yerleri keşfediyorlar

Ankara içinde Anıtkabir, TBMM, müzeler, Ankara’nın görülmesi gereken yerlerini ücretsiz gezen gençler, aynı zamanda şehir dışı gezilerine de katılabiliyor. Bursa, Çanakkale ve Kapadokya gezileri ile kültür ve tarihimizi keşfetme imkanı bulan gençler, aynı zamanda aileleri yanlarında olmadan kendi yaşıtları ile farklı deneyimler yaşayarak sorumluluk duygularını geliştiriyor ve özgüven kazanıyorlar.

Gençler seminerler sayesinde bilinçleniyor

Altındağlı gençlerin sosyal ve psikolojik gelişimlerine destek olmak için, çeşitli kurumların işbirliğiyle yüzlerce seminer düzenleniyor. Bu seminerlere Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri üyesi gençler büyük ilgi gösteriyor. “Farklılıkları Kabul Etme, Değerler Eğitimi, Ergenlik Dönemi, Sağlıklı Arkadaşlık İlişkileri, Madde Bağımlılığının Zararları, Ders Çalışma Yöntemleri, Anne – Baba ile Sağlıklı İletişim Kurma; Bilinçli Medya Kullanımı; Sağlıklı Beslenme; Kişisel Hijyen ve Temizlik, Meslek Tanıtım, İstiklal Marşı ve Bayrak” gibi konularda düzenlenen seminerlere gençler büyük ilgi gösteriyor.

Meslek tanıtım seminerleriyle yeni meslekler tanıyor

Altındağlı gençler, düzenlenen etkinlikler sayesinde hayatı her yönüyle tanıma imkanı da buluyor. Gençlik Merkezleri’nde gerçekleştirilen meslek tanıtım seminerleriyle bu zamana kadar pek çok mesleği yakından tanıma imkanı bulan gençler, yıl boyunca itfaiyecilikten oyunculuğa, pilotluktan gazeteciliğe kadar pek çok değişik meslekten insanı yakından tanıma ve sohbet etme imkanı buluyor.

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