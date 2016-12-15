Gençlik Merkezi kurslarına yoğun ilgi

BEYPAZARI Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü işbirliğinde eğitim-öğretim alanında düzenlenen çeşitli kurslara yoğun ilgi gösteriliyor.

Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen, üniversiteye hazırlanan öğrencilere YGS-LYS kursları, Beypazarılı kadınlara Kur’an-ı Kerim kurslarına ilgi gösteriliyor. Beypazarı Belediyesi ve HEM Müdürlüğü yetkilileri, “Gençlerimizin vakitlerini daha değerli ve verimli bir hale getirmeleri için sunduğumuz çeşitli sosyal aktiveler devam ediyor. İsteyen vatandaşlarımız kurslara katılabilirler” dediler.

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