Duayen başkanları İlhan Cavcav’ın adını taşıyan ve 29 yıldır aralıksız yer aldığı Süper Lig’den düşerek büyük hayal kırıklığı yaratan Gençlerbirliği, ligdeki son maçında konuk ettiği Bursaspor’u 1-0 mağlup ederek, buruk bir teselli ile sezona veda etti.

Teknik direktör Ümit Özat’la yollarını ayıran Başkent ekibini, Bursaspor maçına hazırlayan Gençlik Geliştirme Sorumlusu Sezai Yıldırım, camia olarak çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Yıldırım, kırmızı-siyahlı takımın Süper Lig’in son maçında Bursaspor’u 1-0 mağlup ettiği maçla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, kendileri açısından zor bir 90 dakikayı geride bıraktıklarını belirterek “Camia olarak çok üzgünüz. Bu şansızlığı yaşadık. Biz alt ligde misafir olarak kalacağımıza inanıyoruz.” dedi.

Gençlerbirliği’nin yüz yıllık bir camia olduğunu aktaran Yıldırım, “Bu kulübün bir kültürü bir kimliği var. Tüm zorlukların üstesinden gelebilecek bir camiayız. Kader de bunlar da var, bunları da yaşayacağız. Camia olarak toparlanıp tekrar layık olduğumuz yere geleceğiz.” diye konuştu.