Gençlerin tecrübeli Kalecisi Nihat sahalardan 4 hafta uzak

Gençlerbirliği’nin dün oynadığı Eskişehirspor maçının ilk yarısında sol ayak bileğini burkarak sahayı sedyeyle terk eden kaleci Nihat Şahin’in durumu belli oldu.

Başkent ekibi kalesinin yapılan MR incelemesinde sol ayak bileğinde kanamaya bağlı ödem, kapsül hasarı, yan bağda yırtık tespit edildi. Kulüp Sağlık Ekibi tarafından hemen tedavisine başlanan sporcunun, yapılan kontroller sonucunda 4 ila 6 hafta süreyle sahalardan uzak kalacağı belirlendi.

Ayrıca kulüp web sitesinden de kaleci Nihat Şahin ile ilgili bir geçmiş olsun mesajı yayınlandı.