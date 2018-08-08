ANKAmall, Yaz Konserleri kapsamında 11 Ağustos’ta Edis’i ağırlayacak

ECE Türkiye tarafından yönetilen Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezlerinden ANKAmall, yaza damga vuran konserlerine Edis ile devam ediyor. Son dönemin yıldızı parlayan sanatçılarından Edis, 11 Ağustos Cumartesi günü ANKAmall’da konser verecek.

Yaz gecelerini bayrama çeviren ANKAmall Yaz Konserleri tüm hızıyla devam ediyor. Volkan Konak ve Funda Arar konserleriyle binlerce Ankaralı’ya unutulmaz bir sanat şöleni yaşatan ANKAmall son olarak 11 Ağustos Cumartesi saat 21.00’de ünlü şarkıcı ve söz yazarı Edis’i sevenleri ile buluşturacak.

Ücretsiz olan konsere tüm Ankaralılar davetli.