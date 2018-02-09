Yükseldiği final grubunda yenilgi yüzü görmeyen Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı’na nazar değdi.

Bu sezon oynadığı 16 maçı kazanan Yeşil-Beyazlı ekip, Ankara Arena Spor Salonu’nda karşılaştığı Çağdaş Batı İhtisas Spor Kulübü’ne 75-82 mağlup oldu. Maçın ilk yarısını 13 sayı farkla kapatan gençler, ikinci yarıda savunmada yaptığı basit hatalarla ilk yenilgisini aldı. Mamak Belediyesi Genç Basketbol, Türkiye Şampiyonası ümidini ODTÜ Spor Kulübü ile oynayacağı son maça bıraktı.

Gençlere

inancımız tam

Gençlerin bu maçı geride bırakarak son maça odaklanmaları gerektiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Sporda kazanmak kadar kaybetmekte var. Geçlerimizin Türkiye Şampiyonası’na adını yazdıracağına inancımız tam” dedi.