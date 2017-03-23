Keçiören Belediyesi, Anayasa değişikliği ile ilgili bilgilendirme çalışmaları kapsamında “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Güçlü Türkiye” panelini düzenledi. Panele Keçiörenli gençler büyük ilgi gösterdi.

Necip Fazıl Sahnesi’nde gerçekleştirilen panelin konuşmacıları Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mazhar Bağlı, Gazeteci-Yazar Fadime Özkan ve Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Dr. Mücahit Küçükyılmaz’dı. Tarkan Zengin’in moderatörlüğünü üstlendiği paneli TBMM İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da izledi.

ÖNÜMÜZDEKİ YÜZYILI İLGİLENDİREN BİR DEĞİŞİM

16 Nisan’da yapılacak referandum öncesi gençlerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında doyurucu ve sağlıklı bilgi edinebilmesi için bu paneli düzenlediklerini belirten Başkan Mustafa Ak, “Sistem değişikliği sadece bugünümüzle alakalı olarak değil, belki de Türkiye’nin önündeki yüzyılı ilgilendirecek bir değişiklik olacak. Milletin iradesi iktidara gelecek. Vatandaşlarımızın doğru karar vereceğine inanıyoruz. Milletimizin vereceği karar ne olursa olsun, başımızın üstünde yeri var. Daha güçlü bir Türkiye için sandıktan evet çıkacağına inanıyoruz” dedi. Moderatör Tarkan Zengin ise, Keçiören’in 15 Temmuz hain darbe girişiminde verdiği 27 şehit ile en çok şehidi olan ilçe olduğuna dikkat çekerek, “Keçiören yakın siyasi tarihimizde önemli bir yer edindi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uzun zamandır tartışılıyor. Cumhurbaşkanı söz konusu olduğu zaman sistem tartışılmıyor, kişi üzerinden tartışmalar yürütülüyor” diye konuştu.

KAZANIMLARIMIZI İKİ SAATTE KAYBEDEBİLİRİZ

Mazhar Bağlı da, 15 Temmuz hain darbe girişiminin sadece ülkemize değil, aynı zamanda ümmete de yönelik bir operasyon olduğuna işaret ederek, “O gün milletimiz tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık sergiledi. Parlamenter sistem, milletin oyunu verdiği kişilerle aradaki bağı koparan bir sistemdir. Bu sistemde demokrasi var gibi görünüyor, ama sistem vesayetin elinde. Bugüne kadar Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti sayesinde bir başarı oldu, sistem sayesinde değil” ifadelerini kullandı. Sistem değişikliğinin olmaması halinde bugüne kadarki kazanımların iki saatte kaybedilebileceğini söyleyen Bağlı, “Refah Partisi’nin kapatılmasında olduğu gibi… Yeni sistemde cuntanın değil, halkın denetimi olacak” dedi. Bağlı, Cumhurbaşkanını kimsenin denetleyemeyeceğine ilişkin iddialar için de “Yüzde 50 artı 1 oy alınması gereken bir sistemde nasıl bir denetim arıyorsunuz ki?” yorumunu yaptı.

KUVVETLER AYRILIĞI GERÇEKLEŞECEK

“15 Temmuz gecesi sokağa çıkan ve çıplak elleriyle tankları, tüfekleri durduran şehitlerimizin bizlere teslim ettiği emanet için, yani onlar canlarını ne için verdiyse, biz de işte o nedenle ‘evet’ demeliyiz” mesajını veren Fadime Özkan ise, 15 Temmuz’un devletin içinde büyük bir hasara yol açtığını ve Türkiye’ye yönelik saldırıların bitmediğini vurguladı. 18 maddeli Anayasa değişikliğinin zaruri bir yapısal dönüşümü içerdiğini dile getiren Özkan, “Vesayet gerileyip AK Parti ile siyaset güçlenince ülkemize yönelik saldırılar arttı, son olarak da 15 Temmuz’daki işgal girişimiyle devam etti. Sınırlarımızın ötesinde iki devlet işgal edildi, insanları mülteci konumuna düşürüldü. Asıl hedef Türkiye’ydi. Anayasa değişikliği Türkiye’nin bekasıyla doğrudan ilgilidir. Zayıf siyaset, güçlü vesayet sistemi halkın iradesini engelliyordu. Yeni sistemle ilk kez kuvvetler ayrılığı ilkesini gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sonra bu yetkileri kullanacak kişiler konusunda spekülasyonların yapıldığını söyleyen Özkan, “Tayyip Bey bunun cevabını veriyor, ‘Millet ne derse o olacak, ben faniyim’ diyor. Bütün terör örgütleri ve barbar Avrupa hayır cephesinde birlikte görülüyor. Eğer referandumdan ‘hayır’ çıkarsa bunu, AK Parti ve Tayyip Erdoğan’ın tasfiyesi için ellerindeki en büyük koz olarak görüyorlar” dedi.

REJİM DEĞİL, SİSTEM DEĞİŞİYOR

Mücahit Küçükyıldız da, 12 Eylül askeri darbesinden sonra Cumhurbaşkanları ile Başbakanlar arasında sürtüşmelerin yaşandığını ve bu sürtüşmelerden ülkenin çok büyük zarar gördüğünü kaydederek, “Cumhurbaşkanımıza diktatör diyorlar, bu ülkede en çok hakarete maruz kalan Cumhurbaşkanımız ve hükümettir. Bu nasıl diktatörlük? Bunu kafanızı karıştırmak için söylüyorlar. Oysaki kendi kafaları karışık, bizim kafamız net. Biz rejimi değil, sistemi değiştiriyoruz” diye konuştu. 27 Mayıs askeri darbesini yapanların “İkinci cumhuriyetiniz hayırlı olsun” diyerek Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu cumhuriyeti ortadan kaldırdıklarını ifade eden Küçükyıldız, “Mustafa Kemal de partili bir Cumhurbaşkanıdır. Bugüne kadar hangi Cumhurbaşkanı tarafsızdı? Hakim ve hakemler tarafsız olur. Şu anki sistemde Cumhurbaşkanı sadece vatana ihanetle yargılanabiliyor, evet çıktığı takdirde Cumhurbaşkanı TBMM’nin 3’te 2 çoğunluğu ile Yüce Divan’a gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanı ‘Yetki varsa, sorumluluk ve cezai müeyyide de olmalıdır’ dedi. Bu sistemde seçimler 5 yılda bir yapılacak ve koalisyon da hükümet krizi de ortadan kalkacak” bilgisini paylaştı.

Konuşmaların ardından soru cevap bölümüne geçildi. Panelin sonunda Başkan Ak, konuşmacılara katılımlarından dolayı birer plaket takdim etti.

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