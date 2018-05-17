Duayen başkanı İlhan Cavcav’ın adının verildiği sezonda küme düşerek büyük hayal kırıklığı yaratan Gençlerbirliği, Süper Lig’deki son maçında bugün Bursaspor’la karşılaşacak.

Teknik direktör Ümit Özat’la karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar bu maça, alt yapı antrenörü Sezai Yıldırım yönetiminde sahaya çıkacak.

19 Mayıs Stadyumu’nda saat 18.00’da başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan, Serdar Diyadin ve Abdullah Bora Özkara hakem üçlüsü yönetecek.

Gençlerbirliği’nin maça şu kadro ile çıkması bekleniyor:

Hopf, Ahmet Oğuz, Claro, Palitevich, Uğur, Zeki, Sessegnon, Murat, Milinkoviç, Aydın, Skuletic