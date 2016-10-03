Gençlerbirliği’nden Milli Takımlara 8 futbolcu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, milli takımlara 8 futbolcu gönderdi

Gençlerbirliği altyapısından yetişen Ahmet Çalık, A Milli Futbol Takımı’nın Ukrayna ve İzlanda ile oynayacağı maçlarda Fatih Terim’den görev bekleyecek. Başkent ekibinin bir diğer genç futbolcusu İrfan Can Kahveci ise Abdullah Ercan yönetimindeki Ümit Milli Takımı’nın, Hollanda ve Slovakya maçlarındaki önemli kozlarından olacak.

Gençlerbirliği’nde milli takım daveti alan diğer oyuncular ise Romanya’dan Bogdan Stancu, Güney Afrika’dan Tokelo Rantie, Kosova’dan Vedat Muric, Belarus’tan Sergey Politevic, Gine’den Michel Landel ve Karadağ’dan Aleksandar Scekic oldu.

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