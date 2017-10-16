Gençlerbirliği Sağlık Ekibi, Beşiktaş maçı öncesinde sakatlanarak kadroda yer alamayan Nihat Şahin ve cumartesi günkü yenileme antrenmanını yarıda bırakan Marko Milinkovic’in yanı sıra; Beşiktaş maçında yaşadıkları pozisyonlar neticesinde sakatlık geçiren Ahmet Oğuz ve Abdul Rahman Khalili’nin durumlarıyla ilgili ARTE Cerrahi Hastanesi’nde yapılan tetkikler sonrasında bilgilendirmede bulundu.

Kaleci Nihat Şahin’in sağ alt arka adale kas grubunda yoğun kanama ve evre 2 kas yırtığı saptandığı, sporcunun yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Beşiktaş maçının ardından yapılan antrenmanı yarım bırakan Marko Milinkovic’in ise sağ kasığında yırtık tespit edildiği ve 2-3 hafta süresince takımdan ayrı kalacağı açıklandı. Beşiktaş maçında ilk yarının son dakikasında sağ omuzu üzerine düşen ve devre arası sağlık ekibinin müdahalesi ile maçı tamamlayan Ahmet Oğuz’un çekilen MR’ında ise köprücük kemiğinin kürek kemiği ile yaptığı eklemde ayrılma saptandığı, bu bölgedeki bağlarda yırtık ve ödem tespit edildiği bildirildi. Genç oyuncunun Akhisar Belediye maçına yetiştirebilmek için tedavisinin başlandığı ve son durumu maç günü belli olacağı belirtildi. Beşiktaş maçının 84.dakikasında oyundan çıkan Abdul Rahman Khalili’nin ise sağ üst adalede gerginlik saptandığı ve birkaç gün boyunca tedbir amacıyla dinlendirileceği açıklandı.