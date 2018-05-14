Sezon başından sezon bitimine kadar tehlikeli bölgenin gediklisi olarak ligde tutunma mücadelesi veren ve mucizeler beklentisi ile çıktığı maçta Kasımpaşa yenilgisiyle Süper Lig serüvenini noktalayan Gençlerbirliği’nde başkan adayı Arda Çakmak sert açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği’nin düşürülmesinin istem dışı bir doğa olayı gibi gösterilemiyeceğini ifade eden Arda Çakmak, “Vizyonları yetersiz insanlar bu kulübü kendi seviyelerine bir adım daha yaklaştırdı. Bu kulübü ve futbolu seven herkes İlhan Cavcav sezonunda Gençlerbirliği’nin oğlu Murat Cavcav başkanlığında küme düştüğünü unutmayacak. 29 yıldır Süper Lig’de mücadele eden bir kulübün İlhan Bey’in yokluğunda daha ilk sezon küme düşürülmesini dünyanın en normal olayı gibi göstermeye çalışan oğlu Murat Cavcav’ın bugün bir televizyon kanalına yaptığı açıklamaları hayretle dinledim” şeklinde konuştu.

Murat Cavcav’ın daha dün oynadığı rakibin ismini hatırlamadığını iddia eden Çakmak, Cavcav’ın devre arasında kimi transfer ettiğini, 9 yıl önce takımın nasıl ligde kaldığını bilmediğini ileri sürdü. Başkan adayı, ” Murat Cavcav’ın yaptığı bu maddi yanlışları yaşadığı zor günlerin ağırlığına veriyorum. Ancak süper ligden düşürdüğü halde Gençlerbirliği’nin mali durumu hakkında sorulan sorulara verdiği ‘Bu futbolcuları parayla alıyoruz pulla değil’ açıklamasındaki gayriciddiliği affedemiyorum” dedi.

Arda Çakmak konuşmasını şöyle tamamladı:

Gençlerbirliği’nin kaderiyle kumar oynayamazsınız. Takımı düşürüp kasasını boşalttığınız halde sanki bu dünyanın en küçük kabahati gibi bir televizyon kanalına bağlanıp soruları geçiştiremezsiniz. Altı milyonluk bir başkentin takımını 29 yıldır demirbaş olduğu ligden düşürmek dünyanın en zor işlerinden biriydi. Bu büyük bir başarısızlıktır. Belki kendisi öyle hissediyor ama Gençlerbirliği Murat Cavcav’a muhtaç değildir. Koca bir camia Murat Cavcav’ın kendini, yine kendine ispatlamasını beklemek zorunda da değildir. Gençlerbirliği’nin küme düşürülmesi istemdışı bir doğa olayı gibi açıklanamaz. Yapılması gereken basit, futbolun da hayatın da kuralı bu: yapamayan çekilir, yenilen kaybeder, kulübünü düşüren başkanlığı bırakır. Televizyon kanalında ifade ettiği gibi bundan sonra Gençlerbirliği’nin başında değil, yanında olmalıdır!

“Gençlerbirliği kamu yararına bir dernektir. Her dernek gibi bir tüzükle yönetiliyor. O tüzük diyor ki, her üç yılda bir Olağan Genel Kurul toplanır. Eğer tüzüğe, hukuka karşı hareket edip suç işlemezlerse çok değil iki hafta sonra Murat Bey, Gençlerbirliği camiasının önüne çıkacak. Ben de onun karşısına çıkacağım. Bakalım o gün de orada bu güzelim kulübü bu hale getirdiği halde sanki su faturasını yatırmayı unutmuş gibi rahat konuşabilecek mi? 95 yıllık kulübü düşürdüğü halde “Pardon” diyebilecek mi?

Hep beraber göreceğiz, ben ve Gençlerbirlikliler Genel Kurul’da orada olacağız, bu koca ayıbın hesabını soracağız. Gençlerbirliği Kazanacak!”