Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir’i konuk edecek

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında bugün lider Medipol Başakşehir’i konuk edecek. Ankara 19 Mayıs Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Selçuk Şahin: Yenilmeyen Başakşehir’i yenmek istiyoruz

Selçuk Şahin, İbrahim Hoca’dan sonra Ümit Hoca geldi. İyi gidiyoruz. Geçen senenin ikinci devresinden beri çıkışta olan bir takımız. Kimseden geri kalmadık, herkesle dişe diş kora kor oynadık. Başakşehir’e karşı da öyle olacaktır. Başlarında iyi bir hoca var. Yıllardır birlikte oynayan bir takım. Başakşehir’e karşı da aynı mücadeleyi göstereceğiz. Bu sene gerçekten ses getirdiler, İyi gidiyorlar şu anda. Çok özgüvenliler, baskı anında bile rahat oynuyorlar. İyi bir takıam karşı oynayacağız. Ligde henüz yenilmediler. Biz yenilmeyen bir takımı yenmeye çıkacağız. İki iyi takımın mücadelesi olacak. Çünkü bizim de hedeflerimiz var. Taraftarlar için güzel bir maç olmasını umuyorum.

Ümit Özat: “Gol yemeyen bir takım olacağız, Takım savunmasını oturttuğumuz gün gol yemeyen bir takım olacağız. Gün gelir 5 de yiyebiliriz ama benim için 4-0 kazanmaktansa 0-0 bitmesi önemlidir. Her 3 yediğin maçta 4 atamazsın ama daha fazla maçı berabere bitirebilirsin. Araya galibiyet sıkıştırdığın zaman da zaten üst sıralardasın. 34 beraberlik 34 puan ediyor ve ligde kalma puanı 2 yıldır 32’ye düştü. Önce gol yemeyeceksin. Bundan kastımız, korkaklar gibi yaslanarak savunma yapmak değil. 3 maç oldu, verdiğimiz sadece 2 pozisyon. O da Adanaspor’un sıralamadaki durumu nedeniyle konsantrasyon eksikliği yaşadığımız için. Çalışma düzenime, oyuncularıma güveniyorum, kolay kolay pozisyon hatası yapacak bir takım değiliz” dedi.

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