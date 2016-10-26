Gençlerbirliği, Beşiktaş’a bileniyor

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında, 28 Ekim Cuma günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde yapılan antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası maçında dün Pendikspor’a karşı forma giyen futbolcular yenilenme, diğer oyuncular ise taktik idmanı yaptı.

Antrenmana ısınma koşusu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, top kontrolü ve çabukluk çalışmalarının ardından idmanı taktik çalışmayla tamamladı.

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Başkent ekibinde, tedavileri süren Cosmin Matei, Marko Milinkovic ve Samuel Owusu bugünkü antrenmanda yer almazken Ferhat Görgülü, idmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.

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