Belek kampının son hazırlık maçında bugün DG Sivasspor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği, sabah bölümünü de antrenmanla geçirdi.

Isınma koşusu ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda top kapma çalışmasıyla sürdü. Yaklaşık bir saatlik antrenman koordinasyon çalışmasıyla son buldu.

Bugün yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen Manu, Luccas, Nihat ve Skuletic katılmazken; Jailton takımdan ayrı koşu çalışması yaptı. Hopf ise takımla birlikte çalıştı.

Başkent ekibi bugün 17.00’de Bellis Deluxe Otel’in sahasında DG Sivasspor’u ağırlayacak.