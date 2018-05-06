Spor Toto Süper Lig’in 32’inci haftasında Antalyaspor deplasmanda Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat,” Öncelikle tüm sorumluluk benimdir. Şunu belirtmek isterim ki Gençlerbirliği ile Ankaragücü dost olmaz. Bunu taraftarlarımız idrak edemedi. Futbol içerisinde inişler ve çıkışlar var. Geçen sene Rizespor düştü bu sene tekrar yükseldi. Hiçbir antrenör ve futbolcu düşen olmak istemez” dedi.

Öyle insanlar var ki..

Özat,” Kulübün içinde öyle insanlar var ki takımı parçalıyorlar. Takım yenildiği zaman odasında darbuka çalıp bu takım düşerse düşsün biz seneye orada çalışacağız diyen karaktersiz insanlar var. Benden önce gelen hocalar saha vermezken, fitness salonu vermezken hiçbir imkanı vermezken ben o kişiye imkanları verdim.

Çok sevdiğim bir abim bu takım Lig’de kalması durumunda 20 tane daire hibe etti. Bu dairelerin bir tanesi bir milyon TL dir. Bugün söylenecek çok şey var ama bizi gerçek anlamda yalnız bırakmayan herkese ve başkana teşekkür ediyorum “ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat kulüp binasında yöneticilerle görüşüyor.