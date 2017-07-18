Üniversite adayı gençler en çok tıp fakülteleri ile hukuk fakültelerine gitmek istiyorlarmış… Tıp fakültelerine girip doktor, hukuk fakültelerine girip avukat olduklarında kendilerini nasıl bir gelecek beklediğini bilseler herhalde tercihlerini yeniden gözden geçirirlerdi.

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Bakın, elimde Sağlık Bakanlığının hazırladığı bir rapor var.

Buna göre, tıp fakülteleri öğrenci almaya aynı şekilde devam ederse, halen yaklaşık 130 bin olan doktor sayısı 2023’te 200 bine çıkacakmış ve 5 bin doktor fazlası olacakmış.

Bunun anlamı şu:

2023’te binlerce doktor işsiz kalacak.

Yani, 2017’de tıp fakültesine giren bir öğrenci mezun olduğu tarihte muhtemelen iş bulamayacak.

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Avukatlar için daha vahim bir tablo var:

-2010’da 70 bin olan avukat sayısı bugün 110 bini de aştı.

-Türkiye Barolar Birliği’nin verilerine göre, Türkiye’de avukat başına 841 kişi düşüyor.

-Halen 100’den fazla hukuk fakültesinde 60 bine yakın öğrenci eğitim görüyor. Bu fakülteler her yıl 10 binden fazla mezun verecek ve bunların önemli bir bölümü avukatlığı seçecek.

-Yani, önümüzdeki yıllarda avukatlar arasında ciddi bir işsizlik sorunu yaşanacak. Mevcut avukatların yanı sıra yeni mezun avukatlar da iş bulamayacak.

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Tabii, henüz 17-18 yaşındaki gençleri yaptıkları tercihler yüzünden suçlamak mümkün değil…

Onları bilgilendirmek gerekiyor.

Bu görev de hiç kuşkusuz Milli Eğitim Bakanlığına, YÖK’e ve ÖSYM’ye düşüyor.

Adı geçen kurumların önümüzdeki yıllarda ülkenin hangi alanlarda eleman ihtiyacı olduğunu belirleyip açıklaması gerekir.

Ezbere okul ve meslek seçmenin ileride yaratacağı sorunlar ve hayal kırıklıkları ancak bu şekilde önlenebilir.