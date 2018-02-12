Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı ligde ve final grubunda bulunan 42 takım arasından elde ettiği başarılı sonuçlar ile Türkiye Şampiyonası’na gidecek 4 takımdan biri oldu.

Türkiye Şampiyonası’na gidecek dört takımın sıralamasının oluşması için final-four düzenleniyor. Final-four’da da iyi bir performans sergileyerek Ankara birincisi olarak şampiyonaya gitmeyi hedefleyen Yeşil-Beyazlılar ilk maçını Yaşam Kent Spor Kulübü ile oynayacak.

Ankara birincisi görmek istiyoruz

Genç takımın Ankara birincisi olarak Türkiye Şampiyonası’na gideceğine inandığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Gençlerimizin maç performansları ve gelen başarılı sonuçlar bunun en büyük göstergesi. Final-four’da da sporcularımızın üzerine düşeni en iyi şekilde yapacaktır. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.