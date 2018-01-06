Gençler, Maneviyat ve ARİF NİHAT ASYA

Cumhuriyet kurulduğunda 13 milyon nüfusa sahip olan Türkiye, cumhuriyetin kuruluşundan on yıl sonra 15 milyon genç yaratmakla büyük gurur duyuyordu.

Bu gururu yaşamakta da haklıydı. 19’uncu yüzyıl boyunca ve 20’inci yüzyılın başlarında arka arkaya gelen savaşlar genç nüfusu alıp götürmüştü. Özellikle 20’inci yüzyılın başlarındaki Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı, Anadolu’daki nüfusu dul ve yetim ordusu haline getirmişti. 21’inci yüzyıla 77 milyon nüfusla giren Türkiye’de, bu nüfusun yüzde 55’i otuz yaşın altındadır ve dünyanın en genç, en dinamik nüfuslarından birisidir. Cumhuriyet Tarihinde genç bir nüfus yaratmak kadar, gençlere gerekli olan manevi değerleri kazandırmak da büyük bir önem taşımıştır. Ülke sevgisi, toprak sevgisi, bayrak sevgisi kazandırılması gereken manevi değerlerin başında gelmiştir.

Bayrağımız için en güzel şiiri yazarak Bayrak Şairi unvanını alan Arif Nihat Asya, ülke sevgisi, toprak sevgisi ve bayrak sevgisi konularında gençlerimize çok şey kazandırmış değerli bir edebiyatçımızdır. Arif Nihat Asya, 7 Şubat 1904 tarihinde doğmuştur. Millî Mücadele süresince Ankara’da bulunan Arif Nihat Asya, değişik yerlerde otuz yıl öğretmenlik yapmıştır. 1950 yılında yapılan seçimlerde Demokrat Parti listesinden Adana Milletvekili olarak Parlamentoya girmiştir. Birçok dergi ve gazetede yazılar yazan Asya’nın basılmış çok sayıda eseri vardır. Arif Nihat’ın canlı, çekici ve heyecan verici üslûbu okurlarına büyük bir keyif vermektedir. Gazeteci-yazar Ahmet Özdemir, Arif Nihat Asya’nın kişiliği ve edebiyatımızdaki önemi hakkında şunları yazmıştır:

“Bayrak şairi Arif Nihat Asya, millî edebiyatın cumhuriyetten sonra yetişen en güçlü temsilcilerinden birisi. Üstün karakteri, mertliği ve aşk derecesindeki vatan sevgisinden, millî ve manevî değerlere bağlılığından kuşku yok. Arif Nihat 5Asya’nın şiirinde, bütünüyle memleketimizi, duygularımızı, hüznümüzü, coşkumuzu ve inanışlarımızı buluruz. Üzerinde vücut bulduğumuz bu toprağın, gelenek ve göreneklerimizin sesi, nefesi vardır.”

Arif Nihat Asya, gençlerimize manevi değerler kazandırmak açısından önemli bir edebiyatçımızdır. Ancak gençlerimize yeteri kadar tanıtılmamıştır. Yeni neslin böyle önemli bir edebi değerden yoksun olarak yetişmesinin bedelini son yıllarda çok ağır ödemekteyiz. Hedefsiz ve maneviyatsız yetişen gençler, büyük bir kültürel çıkmaz yaşamaktadır. Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, Asya ile ilgili bir değerlendirmesinde şunları söylemiştir:

“Arif Nihat Asya, bizim sulh zamanlarımızdaki kahramanlarımızdandır. Balzac milleti tarif ederken: ‘Millet edebiyatı olan topluluktur.’ diyor. Ne kadar doğru!.. Gençlerimiz Arif Nihat’ı yeterince tanıyıp bilmiyorlar. Onu bilmeyenler büyük bir kültürel çıkmazın ve karanlığın eşiğindedirler. Benim şahsiyetimin şekillenmesinde Arif Nihat Asya, Osman Yüksel Serdengeçti, Necip Fazıl Kısakürek ve Mehmet Akif Ersoy gibi isimlerin büyük tesiri vardır…”

Şiirlerinde memleketimizi, duygularımızı, hüznümüzü, coşkumuzu ve inanışlarımızı bulduğumuz Arif Nihat Asya, her bir gencimizin Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştaki duygu ve düşüncelere sahip olmasını arzulamıştır. Arif Nihat Asya, Fetih Marşı adlı şiirinde gençlere şu mısralarla seslenmiştir:

“Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden…

Senin de destanını okuyalım ezberden…

Haberin yok gibidir taşıdığın değerden…

Elde sensin, dilde sen, gönüldesin baştasın…

Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!”

Taşıdığı değerlerden haberi olmayan gençler, yarınlarımızın güvencesi olamazlar. Gençlerimizi kültürel çıkmazlardan ve karanlıkların eşiğinden kurtarmanın yolu, Arif Nihat Asya gibi değerlerle tanıştırmaktan geçmektedir. Bayrak şiirini, Adana’nın kurtuluş günü olan bir 5 Ocak’ın heyecanı ile yazan Arif Nihat Asya’nın vefatı da yine bir 5 Ocak gününe rastlamıştır.