Kırmızı Siyahlılar kupadaki Beşiktaş yenilgisini kısa zamanda unutup süper Lig’de oynayacağı maçlara dört elle sarılmanın yollarını arıyor

Ziraat Türkiye Kupasının Çeyrek Finalinde Beşiktaş’a İki maçta yenilen ve elenen Gençlerbirliği şimdi Süper Lige dört elle sarıldı.

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 21.hafta maçında Trabzonspor’u ağırlayacak olan Gençlerbirliği maç hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı. Antrenmana ısınma koşusu ile başlayan futbolcular daha sonra iki gruba ayrıldı.

Antrenmana tedavileri süren Serdar, Nihat, Deniz ve Ahmet İlhan katılmadı. Pazartesi günü yapılan antrenmanda sakatlanarak antrenmanı yarıda bırakan Ahmet İlhan’ın sağ kasık tendonunda yırtık olduğu ve sağlık ekibi tarafından 10-12 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.